Prohibiciones de viaje. Eventos deportivos cancelados. Reuniones masivas prohibidas. Mercados bursátiles en caída libre. Centros comerciales desiertos. Hasta hace un mes, esto parecía descabellado. Se suponía que el brote de coronavirus sería un problema localizado para China y que cualquier efecto indirecto en el resto del mundo podría ser controlado cómodamente por los gobiernos en el resto del mundo. Cuando quedó claro que el COVID-19 no se limitaba a China y que afectaría al resto del mundo comenzó la preocupación. Una Organización Mundial de la Salud (OMS) reacia a decretar la pandemia, se vio obligada a cambiar su opinión el 11 de marzo. Y mientras países como España se limitaban a decir que “la posibilidad de infección era muy baja”, el coronavirus avanzaba sin control y cobrándose cientos de muertes en Europa. Ahora, los datos hablan por si solos: casi 300.000 infectados y casi 13.000 muertes en todo el mundo.

Y algo similar a estado ocurriendo con la economía global. Los bancos centrales, los ministerios de economía y los economistas independientes nos han estado diciendo por activa y por pasiva que habría un fuerte golpe, pero corto a la actividad económico seguido de una rápida recuperación, ahora la situación es muy diferente a la pronosticada inicialmente. Curiosamente se está repitiendo lo que ocurrió en 2007, cuando se suponía inicialmente que la crisis económica afectaría sólo a los EE.UU. Nos encontramos ante una economía mundial que ya está en recesión debido al amplio impacto de la pandemia en la actividad económica, pese a las medidas de estímulo anunciadas por docenas de bancos centrales en Europa, América, Asia y Australia. Sin embargo, lo peor está por venir.

Goldman Sachs advierte

Una publicación en Reddit sobre el banco Goldman Sachs se ha hecho viral en las redes sociales más rápido que el coronavirus. El usuario ‘nottodaymonk’ publicó el 15 de marzo que un amigo acababa de terminar una conferencia de Goldman Sachs Investee a la que se conectaron unas 1.500 empresas. Enumeró varias “conclusiones” de la convocatoria, la más importante de las cuales fue una predicción de “colapso económico y de salud global” en 6 a 8 semanas.

“Durante las próximas 6 a 8 semanas, veremos un colapso económico y de salud global”, revela la publicación. “El 50% de los estadounidenses contraerá el virus (150 millones de personas). El 70% de los alemanes contraerá el virus (58 millones de personas). De los afectados, el 80% estará en el estado inicial, el 15% en la etapa intermedia y el 5% en la etapa crítica. La mortalidad general será del 2%. Europa y Estados Unidos no parecen estar bien equipados para lidiar con la crisis del COVID-19. La economía de China se verá afectada por las importaciones y exportaciones. Puede haber escasez de materias primas y la cadena de suministro global se romperá por un período de tiempo. La tasa de crecimiento del PIB mundial será la más baja en 30 años con menos del 2%. S&P 500 verá un crecimiento negativo de -15% a -20%. Los mercados bursátiles solo se recuperarán en la segunda mitad del año”.

¿Una Fake News?

Patrick Scanlan, vicepresidente de comunicaciones corporativas de Goldman Sachs, ha querido dejar claro que las publicaciones que circulan en las redes sociales que informan sobre estadísticas del COVID-19 fueron preparados por un autor no identificado, no fueron autorizados y contienen información y atribuciones erróneas.

“Los comentarios que circulan en las plataformas de redes sociales que atribuyen estadísticas sobre COVID-19 a Goldman Sachs fueron preparados por un autor no identificado, no fueron autorizados y contienen información y atribuciones erróneas”, dijo Scanlan a Cointelegraph. “El 12 de marzo, el economista jefe y el director médico de la empresa hicieron un llamado a los clientes, durante el cual transmitieron información sobre el impacto económico y de mercado de COVID-19. Durante la llamada, se citaron varias estadísticas sobre la pandemia y se atribuyeron a fuentes legítimas, incluidos los gobiernos, y no se presentaron necesariamente como una visión de Goldman Sachs. Los puntos de vista económicos y de mercado presentados en la convocatoria fueron consistentes con los puntos de vista de investigación publicados actualmente”.

Curiosamente Goldman Sachs no negó explícitamente la veracidad de las afirmaciones de nottodaymonk, sin embargo, cuestionó algunas de las estadísticas presentadas. La compañía hizo hincapié en que “el mercado y las opiniones económicas” expresadas durante la conferencia eran consistentes con informes públicos. Si bien las referencias al coronavirus dejan en claro que las notas no son textuales, ciertamente es posible que los números ofrecidos por nottodaymonk se hayan comentado en la conferencia, y un reciente informe del Imperial College de Londres también pronostica un futuro sombrío para la humanidad, mucho más que el informe de Goldman Sachs.

“El efectivo es el rey”

Los inversores y economistas están realmente en estado de shock con los efectos del COVID-19 en la economía mundial. Lo consideran como como una de las peores caídas del mercado financiero de la historia, y han declarado oficialmente la muerte de las acciones en vísperas de una era en auge para las acciones.

«El efectivo es el rey», dijo Sergio Trigo Paz, gerente del BlackRock Strategic Fund – Emerging Markets Flexi Dynamic Bond, a Bloomberg. “Tenías un entorno donde la primera mitad de 2020 parecía libre de ruido, lo cual fue muy positivo para los créditos de alto rendimiento en los mercados emergentes. Pero el coronavirus fue un cambio de juego”.

Pero la advertencia más inquietante procede de Kashif Raza, director general de la plataforma de noticias de criptomonedas en India, Crypto Kanoon. Asegura que los gobiernos se verán obligados a limitar el acceso a Internet o a restringirlo por completo. Esto tendrá consecuencias dramáticas para las monedas digitales como el Bitcoin, que ya registran ciadas históricas. Y en un tuit, Raza argumenta que las cosas van a empeorar para los inversores. Está convencido que el pánico que ya se apodera de los mercados continuará. ¿Y la solución? Dinero en efectivo que pueden gastar en lo esencial, por encima de los activos especulativos como las acciones o Bitcoin.

¿Cómo debemos prepararnos para el inminente apocalipsis económico?

Algunos ya se están preparando para la inminente caída de nuestro orden social o político. Desde búnkeres hasta acopio de alimentos no perecederos, son muchos los que creen que le verdadero apocalipsis ha comenzado. Y de ser cierta la información de Goldman Sachs, que no ha sido desmentida del todo, los mejores economistas del mundo coinciden en que es momento tener efectivo ya que parece ser que los bancos se están preparando para bloquear las cuentas de millones de ahorradores.

¿Estás preparado para el inminente apocalipsis financiero?

