¿Alguna vez has sentido que no perteneces a este mundo? ¿Te fascina el espacio y el universo? ¿Sientes que tienes algún tipo de misión en la vida para buscar la verdad y ayudar a la humanidad? ¿También tienes sangre Rh negativa? Se cree que las personas con Rh negativo poseen mayores habilidades psíquicas. La capacidad sobrenatural se les da a los individuos con Rh negativo como una condición de su factor sanguíneo. Los individuos Rh negativos están más en sintonía con la conciencia psíquica porque se cree que poseen un factor genético aparte de este mundo, que descendieron de un cruce de humanos y vida extraterrestre.

En su sentido más simple, una fuerza vital extraterrestre, el resultado es un humano con un poder sensorial adicional que se presta a la capacidad psíquica. Los individuos Rh positivos no son tan psíquicos porque descienden de monos Rhesus que solo tienen el factor positivo y no tienen ningún vínculo con la influencia cósmica. Sin embargo, antes de continuar, es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos sobre el tipo de sangre Rh negativo.

Grupos sanguíneos y dónde encaja el tipo de sangre Rh negativo

Todos conocemos nuestro propio tipo de sangre, pero hay más en la sangre que el tipo que somos. Hay cuatro grupos sanguíneos principales que son O, A, B y AB. La sangre está compuesta de glóbulos rojos y blancos y plaquetas que se encuentran en el plasma líquido. Hay anticuerpos y antígenos en la sangre que, cuando se identifican, pueden decirnos qué tipo de sangre tienes. Los anticuerpos son parte de nuestra defensa y ayudan a advertir a nuestro sistema inmunológico para destruir gérmenes y cuerpos extraños. Los antígenos se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos.

Un antígeno es cualquier sustancia que puede desencadenar un ataque del sistema inmunitario. Tenemos antígenos en nuestra sangre para que solo la sangre que contenga los mismos antígenos que la nuestra se pueda usar en transfusiones.

Grupo O: no tiene antígenos A o B en los glóbulos rojos (pero tiene anticuerpos A y B en el plasma)

Grupo A: tiene solo el antígeno A en los glóbulos rojos (y el anticuerpo B en el plasma)

Grupo B: solo tiene el antígeno B en los glóbulos rojos (y el anticuerpo A en el plasma)

Grupo AB: tiene antígenos A y B en los glóbulos rojos (pero ni anticuerpos A ni B en el plasma)

Además de contener anticuerpos y antígenos, cada uno de estos grupos también puede ser Rh positivo o Rh negativo. Entonces, ¿por qué algunas personas creen que el tipo de sangre Rh negativo podría tener orígenes extraterrestres?

Simios, humanos y tipo de sangre Rh negativo

La mayoría de nosotros creemos que evolucionamos de los simios. De hecho, obtenemos la notación Rh (cuando hablamos de tipos de sangre) de los monos Rhesus. Es una teoría común de la evolución que los humanos y los simios comparten un antepasado común. Por lo tanto, nuestra sangre debería haber evolucionado de la misma manera. Y para todos los demás primates, lo hizo. Todos los monos son Rh positivos.

La sangre Rh positiva se remonta a todas las especies de primates, pero en ninguna parte podemos encontrar evidencia de sangre Rh negativa. Entonces, ¿eso significa que no estamos relacionados con los simios? No solo eso, sino que el tipo de sangre Rh negativo no se puede encontrar en ningún lugar de la naturaleza. Los humanos son los únicos seres en el planeta que tienen el tipo de sangre Rh negativo. ¿No es extraño? ¿De dónde viene?

Evidencia fuera de África

La mayoría de nosotros cree en un escenario ‘Fuera de África’ en el que, hace unos 200.000 años, la humanidad emigró de África. Por lo tanto, los humanos modernos son descendientes de los primeros africanos, como lo ha demostrado la evidencia de ADN. Pero esto también ofrece una interesante información sobre las personas con el tipo de sangre Rh negativo. Las investigaciones también han demostrado que los africanos puros que no tienen interacción con las razas mixtas no tienen el tipo de sangre Rh negativo. Entonces esto plantea la pregunta de si todos somos descendientes de antepasados ​​de África, ¿de dónde vino el tipo de sangre Rh negativo?

Las personas con el tipo de sangre Rh negativo tienen características distintivas

Para agregar a la teoría de que aquellos que tienen el tipo de sangre Rh negativo podrían tener orígenes extraterrestres, hay características bastante específicas:

Físico: Sorprendentes ojos azules, verdes o avellana; color del pelo rojo o castaño; Costilla o vértebras extras; Visión, audición u olfato sensible; Extremadamente sensible al calor o la luz; Baja temperatura corporal.

Mental: Cociente intelectual superior al promedio; Excesiva empatía por los demás; Un sentimiento de ser diferente; Necesidad por saber la verdad; Experimentan fenómenos inexplicables; Aumento de las habilidades psíquicas.

Tipo de sangre Rh negativo y abducidos extraterrestres

Otra evidencia de esta teoría la encontramos en informes sobre los tipos de sangre de los abducidos. Los investigadores encontraron un porcentaje elevado de factor Rh (35%) entre aquellos que habían experimentado una abducción. También concluyeron que los grupos sanguíneos negativos tienen muchas más probabilidades de ser contactados o abducidos que aquellos que tenían tipos de sangre Rh positivos. Algunos expertos en la materia creen que esta es una prueba más de que las personas con el tipo de sangre Rh negativo podrían tener orígenes extraterrestres.

Tipo de sangre Rh negativo y las vértebras adicionales

La evidencia final sobre el tipo de sangre Rh negativo y los orígenes extraterrestres son las vértebras adicionales. Muchas personas con sangre Rh negativa nacen con este hueso o “cola extra”, como se le llama. Los reptiles tienen cola y son de sangre fría. Las personas que creen que hay una raza extraterrestre en la Tierra también tienden a aceptar que tienen características de reptil. Se ha hablado ampliamente de que las familias ricas y poderosas de la tierra son de ascendencia extraterrestre, incluida la familia real británica.

Una persona que estaba convencida de esta teoría era la princesa Diana. Sus apodos para los Windsor eran ‘los lagartos’ y ‘los reptiles’. Ella solía decir en muchas ocasiones no se comportaban como humanos». Como sabemos, Diana murió en un accidente de tráfico en París.

Una respuesta a uno de los grandes misterios

Con toda esta información y una mejor comprensión de tu tipo de sangre, puedes estar mejor preparado para enfrentarte al extraño mundo en el que vivimos y encontrar más respuestas en personas como tú. En cualquier caso, el imperativo parece ser no esperar para descubrir y buscar respuestas en profundidad. Tal vez nunca habrá una conclusión o respuesta sobre por qué tenemos diferentes tipos de sangre o dónde se originaron, o por qué los extraterrestres continúan visitando la Tierra. Lo que sí sabemos es que las historias que han impregnado nuestra existencia, desde el comienzo de nuestro tiempo percibido hasta el presente, han dejado espacio en nuestras mentes racionales para la posibilidad de “otros” y su importancia en nuestro propio desarrollo. Es muy probable que nuestras misteriosas naturalezas biológicas estén vinculadas a las suyas y puedan estar más cerca de algunos seres humanos y ancestros que otros.

Quizás el número de abducciones extraterrestres con sangre Rh negativa es aleatorio, o quizás sea la prueba de una relación inquebrantable entre el hombre y los “Dioses”. Puede que nunca lo sepamos. Mientras tanto, los Rh negativos pueden considerar que su sangre es rara y valiosa y podría tener el potencial de salvar a cualquiera en la Tierra y posiblemente a otros en todo el universo.

