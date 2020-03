El ex jugador chileno David Pizarro expresó este martes su preocupación por el brote del coronavirus en Chile y consideró que “hubo información importante no dicha” por parte de “quienes están guiando” el país.

“La situación en Chile no es muy buena. Desde el 18 de octubre, hasta hace algunos días había manifestaciones, ahora a todo esto se sumó la pandemia. Me da mucho miedo por quienes nos están guiando, el Presidente (Sebastián Piñera), el ministro de Salud (Jaime Mañalich), hubo información importante no dicha”, aseguró Pizarro en declaraciones a la televisión italiana Sky Sport, desde Valparaíso.

“Nuestro miedo es por la transparencia, que lamentablemente no te deja la tranquilidad necesaria. Menos mal que esta semana hubo noticias del Colegio Médico y ahora estamos más informados, más tranquilos. El camino a seguir es el mismo que están siguiendo en Italia”, prosiguió.

Pizarro, de 41 años, vivió las páginas más importantes de su carrera en Italia, donde jugó con Udinese, Inter de Milán, con el que fue campeón de Italia en 2006, el AS Roma, con el que ganó dos Copas Italia, y Fiorentina, aunque aseguró que el cuadro de la capital marcó su carrera.

También aseguró que la camiseta de un club italiano que guarda con más cariño es la de AC Milan, de Paolo Maldini.

“La camiseta de Paolo Maldini es la que guardo con más cuidado, la tengo escondida en mi casa. Es la de su último partido en San Siro. Fuimos aguafiestas, porque ganamos nosotros”, aseguró.

/gap