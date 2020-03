Rodrigo Goldberg, uno de los directores deportivos de Universidad de Chile, se refirió a la actualidad de los equipos en medio de la suspensión del fútbol por el coronavirus. Siendo así, dejó en claro que las principales preocupaciones del están en consolidar el proyecto que lidera el entrenador Hernán Caputto y conocer las fechas en que se podría volver a la actividad. Mientras tanto, los futbolistas siguen entrenando en sus hogares.

«Están con entrenamiento en casa, se fueron con una pauta nutricional, con una pauta médica y también una pauta de entrenamiento que cada uno ejecuta. Y después de eso se hace una evaluación bajo una escala que tienen ellos, que se puede completar online y eso le llega directamente al entrenador y al cuerpo médico», comenzó diciendo.

«Hasta el minuto nadie. Están todos en cuarentena, todos encerrados cumpliendo el protocolo que se está cumpliendo en todo el país prácticamente. Pero nosotros monitoreamos todos los días, incluso sábado y domingo, al fútbol formativo, fútbol femenino, eso lo hace una coordinadora y el fútbol profesional lo hacemos nosotros directamente para saber si hay un jugador o un familiar que haya cambiado su estado de salud», resaltó.

Además, también dijo: «Si llegara a pasar eso lo avisamos inmediatamente al cuerpo médico para poder cumplir el protocolo. Pero hasta el minuto afortunadamente no tenemos a nadie. Por el momento no hemos visto nada de eso, es que no sabemos cuánto va a durar esto. Yo sé que es una cuestión que no va a parar en abril, en abril lo más probable es que no juguemos».

/Eduardo Méndez Garín