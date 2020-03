A muchos “el pasado lo condena”, no así a Juan Andrés Salfate. Pero nada tiene que ver con el look, sino con un video que empezó a circular donde el crítico de cine se refería a una posible pandemia que atacaría a la humanidad.

¿Lo curioso? Salfate fue todo un visionario, ya que esto lo mencionó en el programa “Así Somos” de La Red, en el año 2015. “Podría haber sido una advertencia justa, precisa y sana para prepararse para lo que podría venir en un futuro”, explicó, en pleno 2020.

– Supiste que el video comenzó a circular nuevamente…

– Me pasa siempre que me mandan videos y me dicen ‘mira, tú lo dijiste’. Hay algunos que probablemente salgan más a la palestra, pero por lo general los reviso de pasada y los miro con cierta simpatía.

– Pero está vez lo que dijiste sí pasó…

– Claro. Recababa información de diferentes lados y, si uno coloca el juego de las cartas Illuminati en el orden cronológico como vienen en el juego original, después de los cambios climáticos venía una pandemia. Y eso es lo que cuento en el video.

– ¿Entonces no te sorprendió?

– Me preparé para todo esto. He hecho dinámicas familiares para estar listos en tales eventos y hasta ahora vamos bien. A mí me pilló bien parado, he hecho un trabajo con mi cuerpo y mi salud desde el 2013. Me ha funcionado y lo comparto en redes sociales (@rinconsalfate), siendo responsable. En los últimos seis años ni siquiera me he resfriado.

– ¿Y qué es lo que haces para cuidarte?

– Es un estilo de vida y es mucho más difícil que tomarse una pastilla o vacunarse, por lo tanto, no es para todos. No me consta que a todos les fuese igual que a mí. En mi casa hay personas de 16 años hasta yo, que soy el más viejo, con 51, y nos va bien con esta práctica.Nos preocupamos en tres líneas: cuerpo, mente y espíritu.

– ¿Qué puede venir post coronavirus?

– Algo que me llamó mucho la atención es que hay un entrenamiento militar que llevó a 20 mil soldados norteamericanos a Europa y se juntó con otros 17 mil. Se pusieron muy cerca de las fronteras de Rusia. Es muy curioso en lo conspirativo que no sabemos si se están preparando para algo más. Aunque era un ejercicio programado que tenía fecha agendada, claramente ameritaba haberlo postergado. Llama la atención que se haga esto justamente ahora con todo lo que pasa.

