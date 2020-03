Esta mañana, el Representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile, Fernando Leanes, se refirió acerca de la actual situación que vive el país con respecto a la pandemia del Covid-19, y las medidas que se han tomado hasta ahora.

Esto, luego de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicara el día de ayer que “todos los días estaban evaluando medidas”, y que “no descartaba” que en “las próximas horas o días se tomaran medidas más estrictas a cuatro comunas del sector oriente de la capital”, zona que concentra la mayor cantidad de casos de contagios en el país.

Al respecto, la autoridad de la OMS expresó que “es central que se entienda” que este tipo de medida va a ser “para protegernos a todos, empezando por personas de esas comunidades que van a tener un inmovilización”.

“Ahora, el momento en que se va a tomar la medida, y cómo, eso no lo tengo, pero tiene que ser a la mayor brevedad porque tenemos que tener dos grupos de personas bien separados del resto y entre sí, que son el grupo de personas que tienen Covid, o han tenido contacto con persona que tienen Covid, y tener especialmente separados de este grupo, en la medida de los posible, a las personas que son de mayor edad y que tienen riesgo de tener una enfermedad grave”, indicó.

Tomar esta decisión ahora, agregó, es importante, ya que “lo que tenemos hoy es más grave de lo que estamos viendo, y “recién va a repercutir en 5 o 15 días más”.

“Porque si el virus se propaga, tiene que propagarse entre gente joven. Si se propaga en gente joven no va a necesitar grandes cuidados – excepciones puede haber por supuesto – y cuando te recuperas de la enfermedad, tienes una inmunidad, entonces vas a proteger con tu inmunidad a otras personas”, agregó, indicando que este era un poco el concepto detrás de las vacunas.

Medidas en Chile

Con respecto a la estrategia que se ha tomado en el país, expresó que acá “se ha adoptado una medida muy clara”, que es “ir de menos a más”.

“Le llaman cuarentena progresiva. Otros países han tomado una proyección inversa, de más a menos”, indicó. “Los dos esquemas pueden tener dificultades y los dos pueden ser exitosos”.

Acerca de cómo a visto la evolución del virus en Chile, la autoridad indica que en nuestro país “han ido tomando las decisiones con bastante antelación”.

“En un principios los sistemas no estaban muy desafiados, recordemos el primer caso, el personal del hospital estaba muy bien preparado para el primer caso”, indicó.

“Todavía no hay suficiente evidencia como para categorizar la curva de los casos que se están produciendo, y hay muchas variables que pueden confundir lo que esta sucediendo”, esto, explica, debido a que hay un desfase en algunos casos entre la fecha de confirmación del test de coronavirus y también porque el período de incubación varía entre personas.

Coronavirus en el mundo

Con respecto a la evolución del virus en el mundo, sostiene, Estados Unidos probablemente pase a ser el nuevo gran foco de la epidemia.

“El centro de la epidemia fue China, luego fue Europa, y ahora tenemos a Europa y Estados Unidos, los países con mayor crecimiento de casos”, advirtió. “Y también tenemos otros países que nunca hay que dejar de vista – que probablemente no estén diagnosticando gran cantidad de casos”.

“La otra situación que vamos a tener – me parece a mi – por un buen tiempo, es que el transporte de pasajeros va a estar cerrado por un tiempo largo”. Esto, indica, ya se puede anticipar viendo a China, que logró contener la propagación del virus y el número de contagios, pero que ahora está registrando casos importados.

“Esto que dice el ministro (de Salud, Jaime Mañalich) de manera un poco desafiante… En la medida que se va instalando una enfermedad y aumentando su prevalencia: Hay un gran número de individuos que pasan de ser susceptibles a recuperados, y esos individuos tienen un efecto de protección de la circulación al virus, entonces entras a una situación mas benigna”, indicó.

Cuarentena total

Acerca del movimiento que surgió en redes sociales con respecto a tener una cuarentena total en el país, y que llevó a algunos alcaldes a decretarla en sus comunas pese a que el Gobierno no estuviese de acuerdo, Leanes advierte que es “un altísimo riesgo” que este tipo de medidas se tomen “de manera no articulada, no coordinada”.

“Desde el grupo de expertos que asesora al Minsal plantearon que en Chile se tenía que establecer un sistema progresivo”, indicó.

“El 20 de marzo varios alcaldes por esa presión de cuarenta comenzaron a cerrar comunas, y es un altísimo riesgo que las medidas se tomen de manera desarticulada, y en ese momento, y luego de meditarlo mucho, porque tenía conciencia de que una persona externa se manifieste así, dije que los expertos de la OPS no recomiendan en ese minuto una cuarenta nacional sin objetivos”, detalló.

“Esto no implica de ninguna manera criticar lo que están haciendo otros países, porque va a ser muy dificultoso ir avanzando en medidas progresivas, definitivamente del punto de vista teórico, el comportamiento de la enfermedad, no va a haber ningún experto, va a ser difícil, cualquier esquema que se tome, porque la enfermedad se va a propagar y van a ser momentos de mucha tensión”, agregó.

“Va a tener un tratamiento distinto para distintos ciudadanos, desde el punto de vista teórico y de la economía del país, es lo más razonable”, advirtió, dando como ejemplo Singapur, país en donde no se cancelaron las clases porque consideraron que como los niños se contagian pero presentan síntomas leves en la mayoría de los casos, no había razón para que no asistieran a clases.

