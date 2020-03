“Es maravilloso. No puedo imaginar por lo que están pasando los atletas en este momento. Honestamente, me sentí aliviado. Ahora, hay más posibilidades de que podamos vencer esto y hacer lo que tenemos que hacer para salvar tantas vidas como sea posible. Es frustrante que haya tomado tanto tiempo pero me alegró por esta decisión inteligente”, dijo Phelps en diálogo con AP.