El jugador nacido en Metuchen, Nueva Jersey, afirmó que “esto es muy duro para mi y para mi familia. Ella es la jefa de nuestra casa y está en coma inducido médicamente. Desde ese día obviamente no he podido comunicarme con ella”. Y luego, agregó: “Simplemente he ido recibiendo actualizaciones sobre su condición. Es duro y cada día vemos como va la cosa, pero somos positivos”.