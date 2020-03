El tenis tiene a su primer contagiado de Coronavirus. Se trata del último campeón del ATP 250 de Santiago, Thiago Seyboth Wild (114º), quien dio positivo para el virus luego de practicarse el examen al presentar los síntomas de la enfermedad.

El propio tenista, confirmó la información a través de sus redes sociales en donde comunicó: “sólo quiero decirles que soy portador del Covid-19, me aislé la semana pasada y me he estado cuidando siguiendo las instrucciones del médico. Esto es sólo un recordatorio para ti también: quédate en casa para cuidar a las personas que amas y ayúdanos a no propagar esta enfermedad. Quédate en casa y mantente a salvo”.

Seyboth, es el primer tenista del circuito profesional en dar positivo para el virus, mientras que existen casos de otros jugadores que se han aislado de manera preventiva como Yaroslava Shvedova o Bernard Tomic.

Thiago Seyboth, se quedó con el ATP de Santiago -último en disputarse luego de la suspensión del circuito de manera indefinida- y en el camino hacia el título derrotó a Cristián Garín (18° ATP), quien era el favorito para quedarse con el certamen.

/eduardo Méndez Garín