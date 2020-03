A estas alturas, la pandemia de coronavirus ya se ha extendido por el mundo. Los principales medios de comunicación publican imágenes apocalípticas de ciudades desierta, sin personas, como si nunca hubieran existido. Pero si que están, confinadas en sus casas obedeciendo a los gobiernos fielmente que han decretado cuarentena obligatoria. Es inútil escribir los datos oficiales, ya que están aumentando cada segundo, pero que los podemos contar en cientos de miles de infectados y decenas de miles de muertos. Y lo que mucha gente se pregunta es si se podría haber evitado. Por suerte tenemos Internet, que todo queda registrado. El pasado año publicamos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que una enfermedad similar a la gripe podría extenderse por todo el mundo en tan solo 36 horas y matar a 80 millones de personas.

El informe citaba la pandemia de “gripe española” de 1918, que mató a unos 50 millones de personas. Y dijeron que, si ocurriera un brote similar en la actualidad, el número de muertos sería aún peor y la enfermedad se extendería mucho más rápido dado el gran número de personas que viajan en avión todos los días. Curiosamente, unos meses después tal pandemia se hizo realidad y no solo esta acabando con parte de la humanidad, también con la economía mundial. Y cuando aún nos encontramos inmersos en la crisis del coronavirus, otra amenaza se cierne sobre nosotros y de nuevo procedente de China.

¿Una nueva pandemia?

Una persona ha muerto de una infección causada por el hantavirus transmitida por roedores en China, lo que ha provocado el miedo en la población ante una pandemia de “coronavirus 2.0”. El periódico chino Global Times informó sobre la muerte del hombre el lunes por la noche.

“Una persona de la provincia de Yunnan murió mientras regresaba a la provincia de Shandong para trabajar en un autobús alquilado el lunes”, publicó Global Times en su cuenta de Twitter. “Dio positivo por hantavirus. Otras 32 personas en el autobús fueron evaluadas”.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW

— Global Times (@globaltimesnews) March 24, 2020