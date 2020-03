¡Qué pelotera más grande! Todos hablan y todos mandan.

Habla Mañalich, Habla Codina, habla la Ministra Rubilar, habla el intendente, habla la subsecretaria Daza, habla la Ministra de Transporte, habla el Ministro de Educación, habla la Matthei, habla Lavin, habla el ministro del Trabajo, habla Blumel, habla el representante de la OMS, habla Ignacio Sánchez, habla Ennio Vivaldi, comenta Julio César, comenta una tal monserrat, comenta la Tonka, comenta la Raquel, comenta Lucho Jara, comenta Gutiérrez, etc., todos se creen médicos, abogados, norman y censuran.

Mandan entre carcajadas en los matinales. !Jajajajaja! ¿Y cuantos contagiados hay? Jajajajajajaja

La prensa obliga a improvisar y a atorarse al Intendente, a los alcaldes. En los noticieros se busca la noticia en las falencias, en lo negativo, en donde se pueda producir un conflicto; empiezan a buscar testimonios personales, a hurgar en el problema personal, y como algunos no lo encuentran, salen corriendo detrás del puma, y corren y corren tras el felino. Entrevistan al que tiene el puma en el patio “¿Tiene miedo? “, como la pregunta clave del periodista. “Noooooo, le acabo de dar su lechita”.

‘Tas el reportero.

Que échele cloro, que no tanto, el vinagre es mejor. Que entre a la casa parado en las manos mientras le echan cloro en los zapatos. Qué pásame mis guantes, que saca la basura, que échale alcohol en las patas al gato.

En Italia llevan los cajones a patadas al cementerio. !Qué terrible!

Uuuuffff… la cosa es hablar, latamente hablar: “Vengo, 1° a cosechar esperanzas 2° convocar voluntades… la verdad que estos días han sido difíciles para la inmeeeeeensa mayoría de los chilenos…”

¿Quien es la ÚNICA VOZ al final?

¿QUIEN MANDA REALMENTE EN ESTE PAÍS?

He visto videos, escuchado radios, me tienen lleno Lavin y Vidal, como todos hablan, disponen, cambian, aclaran, explican, modifican, dicen otra cosa en la radio, quieren agregar algo….

Yo, ciudadano, tengo una duda…¿Cuáles son las comunas que están en cuarentena total?

Me canse y no se aún ni una hue…

