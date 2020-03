Polémica ha causado el dictamen de la Dirección del Trabajo. El documento con fecha de hoy declara que los empleadores no están obligados a pagar el sueldo en medio de la cuarentena.

«Respecto de los trabajadores que, con ocasión de dicha orden, de autoridad o toque de queda, no ingresaron a prestar servicios, corresponde concluir que no habiendo estado a disposición del empleador, éste no se encuentra obligado al pago de las respectivas remuneraciones, por cuanto la circunstancia de la fuerza mayor ha impedido los efectos normales del contrato de trabajo según lo expresado precedentemente, lo que no obsta a que las partes pacten, de común acuerdo, la recuperación del turno a tiempo no laborado», es parte de lo que dice el dictamen.

Luego de que se comenzara a viralizar este documento, ha comenzado la discusión en redes sociales, donde muchos fundamentan la medida pensando en que las pymes no tienen la opción de poder pagar sueldos sin producir, mientras que otros apuntan a la labor del gobierno como intermediario.

Las reacciones al dictamen de la Dirección del Trabajo

Alejandro Guillier ✔@guillier La Dirección del Trabajo del Gobierno de @sebastianpinera confirmó lo que todos sabemos: es el brazo armado del abuso. En vez de proteger a los trabajadores, permite que no se les pague el sueldo y lo anuncian a fin de mes. ¿Esto es lo que vienen planificando desde enero? 985 Información y privacidad de Twitter Ads 1.301 personas están hablando de esto

Gabriel Boric Font ✔@gabrielboric El dictamen de la Dirección dl Trabajo afirmando que producto de la cuarentena se suspende la remuneración es inaceptable. Como Frente Amplio hemos decidido interponer un recurso de protección para revertir esta medida. Hay que proteger a los trabajadores. La DT hace lo contrario 3.052 Información y privacidad de Twitter Ads 1.919 personas están hablando de esto

Marcelo Díaz ✔@marcelodiazd En Chile la Dirección del Trabajo se permite SUSPENDER la remuneración de trabajadores por la cuarentena. ¿En qué clase de país viven? Esto no es falta de criterios, es falta de valores. Es impresentable que en lugar de proteger a las y los trabajadores, se les castigue! 952 Información y privacidad de Twitter Ads 1.120 personas están hablando de esto

/gap