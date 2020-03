Decir que estos son tiempos extraños aquí en el planeta Tierra probablemente sería un eufemismo. De hecho, para muchos de nosotros, la actual pandemia mundial se siente más como un apocalipsis bíblico. Sin embargo, esta no es la primera vez que sucede. De hecho, cada pocas décadas surge algo parecido a la magnitud de la cepa actual de coronavirus, con ejemplos que incluyen el virus H3N2 de 1968 y, la más famosa de todas, la gripe española de 1918 que infectó a 500 millones de personas y provocó la muerte de hasta 100 millones de personas según algunas estimaciones.

Aún no se sabe hasta donde llegará el nuevo coronavirus. Pero lo que si sabemos es que la pandemia actual es algo completamente diferente a todo lo conocido. Esto se debe principalmente a que apareció repentinamente en las poblaciones humanas. Recordemos que el brote ocurrió en Wuhan, China, en diciembre pasado. Y según dicen los expertos, al ser completamente nuevo para las personas, aún no hemos tenido la oportunidad de desarrollar inmunidades, lo que lo hace mucho más infeccioso y potencialmente peligroso que las cepas comunes de gripe. La novedad y la amenaza potencial que representa una enfermedad de este tipo también ha llevado a algunas especulaciones interesante sobre sus orígenes. En particular, que el COVID-19 en realidad procede del espacio exterior: en otras palabras, que la pandemia actual es literalmente una invasión extraterrestre.

Una amenaza del espacio exterior

Lo primero a considerar es por qué los extraterrestres querrían atacarnos o invadirnos. Lo cierto es que hay numerosas teorías sobre este escenario, y una idea es que buscarían nuestra agua u otros recursos. También existe la posibilidad de que estos extraterrestres quieran colonizar este planeta porque es similar a su mundo natal y han explotado el suyo hasta el punto en que se ha vuelto inhabitable, al igual que estaríamos haciendo nosotros.

Pero la teoría más siniestra es que tal vez quieran acabar con nosotros. Esto podría ser por una variedad de razones: por diversión, por nuestra historia violenta, o por considerarnos una amenaza muy real. Cualquiera sea la razón, en este escenario no necesitarían absolutamente nada de nosotros y ni siquiera necesitarían nuestro mundo, solo querrían destruirnos. Es un concepto bastante ominoso para reflexionar, pero es una posibilidad, y probablemente sería la opción más fácil para ellos. Ahora bien, supongamos que los extraterrestres realmente están llegando y han decidido invadir nuestro mundo, por cualquiera de las razones anteriormente expuestas.

Si simplemente quisieran destruirnos, como en esa última opción, ni siquiera tendrían que acercarse a nosotros, podrían simplemente enviar asteroides para que impactasen contra nuestro planeta, causando tsunamis y destrucción masiva a gran escala nunca antes vista, o usar algún otro tipo de arma de destrucción masiva desde la órbita.

Pero si asumimos que necesitan algún recurso, incluido nosotros, o que realmente quieren vivir en la Tierra, entonces es más probable que necesiten nuestro planeta. Lo cierto es que, si damos por hecho que son seres ultra inteligentes y tecnológicamente muy avanzados, no comenzarían una guerra con una especie que aún siendo inferior posee armas de destrucción masiva y que podrían provocar un daño irreparable a su preciada conquista. Entonces lo que harían es diseñar fácilmente un virus que simplemente erradique a gran parte de la población del planeta y deje mermado toda posibilidad de defensa. Hay que decir que el COVID-19 ya esta afectando gravemente a las tropas militares de las principales potencias, incluido Estados Unidos. Y luego, sería una guerra entre los humanos debilitados y extraterrestres, al igual que un niño sádico con una lupa quemando hormigueros enteros.

El origen extraterrestre del coronavirus

Como hemos comentado anteriormente, es cierto que esta no es la primera vez que la humanidad debe de hacer frente a la amenaza de una pandemia. Pero lo que marca la diferencia es que hasta el momento la comunidad científica no ha sido capaz de encontrar su origen y les sorprende la alta facilidad de propagación. Por no decir que hasta el momento no han podido encontrar una vacuna ya que al parecer hay varias cepas diferentes, en otras palabras, que está mutando.

Y luego hay otro dato esclarecedor. En febrero de este año, el profesor Chandra Wickramasinghe, astrofísico británico del Centro de Astrobiología de Buckingham, sugirió que el coronavirus apareció en nuestro planeta a través del fragmento de un cometa que arrojó “cientos de billones” de partículas virales. Según explicó el profesor Wickramasinghe, en octubre del año pasado, un fragmento de un cometa explotó en un breve instante en el noreste de China. Este cometa es probable que contenga incrustado dentro de él un monocultivo de partículas infecciosas del virus 2019-nCoV que sobrevivieron en el interior del meteorito incandescente. Además, añadió que los agentes infecciosos prevalecen en el espacio, se transportan en cometas y pueden caer hacia la Tierra a través de la troposfera, provocando epidemias de enfermedades humanas.

Sin protocolos

Y por último tenemos a Nick Pope, quien trabajó durante 21 años para el gobierno británico en la investigación secreta sobre ovnis, quien recientemente ha advertido que los gobiernos no tienen ningún protocolo o plan de contingencia ante una invasión extraterrestre. Pope dijo al Daily Express que ahora sería el momento oportuno para la llegada una especie invasora agresiva, ya que actualmente, todos los países del mundo están luchando con una amenaza bastante más tangible: el coronavirus, no solo como un riesgo para la salud pública, sino también en términos de su potencial para desencadenar un colapso social.

Antes de descartar esta teoría piénsalo bien, en nuestro mundo cada vez más complejo e interconectado, el coronavirus nos ha debilitado y lo que el gobierno llama ‘puntos clave’ e ‘infraestructura crítica’ están indefensas. Este sería el momento idóneo para la llegada de invasores extraterrestres que, mientras estamos confinados, nos cortarían los suministros básicos sin poder hacer absueltamente nada. O tal vez se trate de una “falsa invasión extraterrestre” y quieran hacernos creer la necesidad de un “salvador”, pero eso es otra historia. Básicamente lo único que podemos hacer es ver lo que sucede y esperar lo mejor, que el mundo sobrevivía a la pandemia de coronavirus.

¿Crees que el coronavirus puede ser el inicio de una invasión extraterrestre?

/psg