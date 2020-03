Esta mañana a las 11:15 hora local (8:15 hora en Chile) el Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, de 55 años, anunció que tiene coronavirus y que se mantiene aislado con “síntomas leves”.

“Durante las últimas 24 horas, he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus”, informó la autoridad a través de su cuenta de Twitter.

Además, el Premier detalló que en estos momentos se encuentra aislado en Downing Street pero que continuará “liderando la respuesta del Gobierno, a través de videoconferencias, en la lucha contra este virus”.

“Juntos venceremos esto. Manténganse en casa a salvo”, agregó en el mensaje en el que añadió un video de él mismo explicando la situación desde su casa, donde se le puede ver en buenas condiciones.

La semana pasada, Johnson fue blanco de críticas por su débil gestión al hacer frente al covid-19. Esto, porque había descartado tomar medidas restrictivas, como cerrar lugares públicos o las escuelas, contrastando fuertemente con las decisiones tomadas por otros países europeos como España o Francia. De hecho, la misma OMS declaró que las medidas tomadas por el Gobierno británico eran “insuficientes” y que no estaban a la altura de los países europeos.

Tras las críticas, el Premier decidió finalmente este lunes ordenar el aislamiento domiciliario y prohibir las reuniones de más de dos personas.

En estos momentos en Reino Unido, 11.658 personas han dado positivo con el virus y otras 578 han fallecido producto del brote epidémico, según cifras oficiales.

El país se encuentra en el noveno lugar mundial con más casos confirmados, después de Francia y Suiza. Revisa la declaración de Johnson acá:

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020