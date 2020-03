Cerca de 2 millones 670 mil hogares será el universo total de beneficiarios por la extensión del bono de Emergencia que otorgará el Gobierno en el marco del Plan de Emergencia Económica por la pandemia covid-19, que hasta este domingo, mantiene a 1.909 contagiados y seis muertos en el país.

Ante esto, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, señaló que “este es un bono importante porque va en ayuda directamente para aquellas personas que no tienen ingresos formales, pero además se agregan a casi 670 mil familias que es importante apoyar”.

En ese sentido, detalló que los nuevos beneficiarios “son familias con un ingreso del hogar promedio cercano a los $250 mil mensuales, lo que reafirma que con este bono podremos ir en apoyo de quienes más lo requieren en esta emergencia”.

En relación al incluir al 60% del grupo más vulnerable, y no al 40% como lo hace el beneficio de servicios básicos, el ministro Sichel agregó hoy que “tiene toda la lógica de focalizar el beneficio a los que más lo necesitan, y el resto, que cambió sus condiciones, por supuesto tener acceso a los beneficios. Si alguien se quedó sin empleo tiene derecho al beneficio independiente de su situación socioeconómica”.

Recordar que el subsidio estaba originalmente destinado para quienes no cuentan con ingresos formales y un contrato fijo de trabajo o que no estén inscritos en un sistema previsional, y que al mismo tiempo, cuentan con personas bajo su cargo. Ahora, además se suman quienes son parte de subsidios del Estado y no cuentan con carga familiar.

Grupos que podrán obtener el bono de emergencia

Los grupos que podrán obtener el bono son tres:

Primero, aquellos actuales beneficiarios del Subsidio Familiar (SUF) que pertenecen al 60% de mayor vulnerabilidad de acuerdo con las clasificaciones socioeconómicas, y que no son capaces de proveer por sí solas o en su familia a los menores de 18 años.

Segundo, las personas pertenecientes al programa de Subsistema de Seguridades y Oportunidades (SSyOO), quienes recibirán 50 mil pesos por carga familiar. El aporte podrá ser recibido a través de la cuenta Rut del Banco Estado o en forma presencial en una fecha que aún no es definida, pero durante el mes de abril.

En tercer lugar, un nuevo grupo de aproximadamente 670 mil hogares, pertenecientes al 60% más vulnerable que no tengan ingresos formales por trabajo ni por pensión, que no tienen cargas y que no son beneficiarios del SUF, del SSyOO , ni de Asignación Familiar.

Sobre estas nuevas medidas, el ministro Sichel además agregó que “tenemos que obligar a la aislación progresiva de donde hay menos contagios. La primera pata de esta estrategia depende de la responsabilidad para recuperar rápido la actividad económica. Tenemos que resolver en comunidad, si respetamos el aislamiento hay una oportunidad de salir más rápido. Tengo plena consciencia que esto no es suficiente, pero tenemos que ir tomando las medidas a medida que progresivamente van cambiando las medidas de aislamiento”.

/psg