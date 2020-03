No hay cuarentena, no te gusta 😫, instalan 800 camas en Espacio Riesco, no te gusta😡, hay cuarentena en el sector oriente, no te gusta😤, hay menos contagiados que la tendencia en España, no te gusta😣, dan comida a los niños por la Junaeb, no te gusta😠, hacemos casi 4mil test y 🇦🇷Argentina hace 300 (fuente oficial) no te gusta🤬 y asi suma y sigue.

🤜 Deja de mentir sobre el examen que se paga, es Gratis para cualquiera de fonasa y que haya estado contacto con algún contagiado, solo pagas si eres de isapre y quieres salir de la duda! Sino es Gratis.

Deja de mentir sobre el espacio Riesco y los 26 millones diarios.

Señor inconformista 😦, date cuenta, hay miles de muertos en el mundo, ni un solo gobierno ha podido bloquear el virus, si o si va a contagiar a miles de chilenos, si piensas que cerrando todo el 1 de marzo esto no hubiera pasado, quizas hubiera sido mejor, pero deja decirte que el 8 de marzo, cuando ya habian contagiados salieron a marchar sin miedo a nada porque esto era un Tongo según usted. Es cosa de ver el twitter desde la presidente del colegio médico hasta politicos decian que entre las mujeres se protegian del virus 🤔 ( dato: en 🇪🇦 España por la famosa marcha, se contagiaron MILES)

Pides cuarentena total hace unas semanas, siguendo el rebaño 🐑🐑🐑que esta en contra el gobierno, pero claro como a los empleados publicos le pagan igual 🤑, no hay problema, además están los diputados 👾 aún sin rebajarse el sueldo y están calladitos.

Vas a aguantar 3 meses en cuarentena? Esto debe ser planificado, hablas como si la cuarentena mata el virus, pero te tengo malas noticias, el virus estará todo el año y más, la estrategia de la cuarentena es para disminuir lo mas posible los contagios y que no colapse el sistema médico, no para matar el virus.

Si quieres apoyar en algo, deja de tirar fakes news y ponte serio. Si al gobierno le va mal, moriran miles y miles. Deja de compartir noticias falsas porque hay miles de personas asustadas con esto y la desinformación los puede matar.

Critica todo lo que quieras, por que se comentarán errores y hay que decirlo para que sean corregidos rapidamente, pero ten el foco en el bien del pais, no en el bien de tu candidato.

He visto hasta un video del diputado motuda diciendo que con unas gargaras mataba el virus… Avispate, se parte de la solución, no del problema!

Si quieres criticar, informate de verdad, es obvio que el gobierno sea quien sea va a tener falencias, porque acaso tu lo harias mejor?, paises desarrollados con los cientificos más destacados del mundo ven como mueren sus compatriotas.

Madura y deja de pensar que 1 acción especifica va a detener todo, se viene una crisis gigante económica y social, en donde muchos veran morir a sus familiares y amigos.

En resumen, deja de tirar basura y aporta!

ES AHORA CUANDO NECESITAMOS UNIÓN, GENEROSIDAD, CONCIENCIA Y RESPETO 🇨🇱

/gap