Una serie de críticas han realizado alcaldes de la Región Metropolitana a la iniciativa que aprobó el Congreso y que permite a los automovilistas no ser multados por no haber renovado el documento hasta el 30 de junio de este año.

La iniciativa fue despachada por los legisladores con la idea de evitar aglomeraciones y alivianar la carga monetaria de las familias frente a la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus Covid-19.

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, difundió en Twitter un video en el que recuerda que este 31 de marzo es el último día para el pago de los permisos. Lavín sostuvo que “lamentablemente la ley que se aprobó es mala” y que no se ha informado que hay multas e intereses “que dificultan” no contar con el documento al día.

1) Mañana último plazo para pagar permiso de circulación. Lamentablemente la ley q se aprobó es mala. Establece q si el PC está vencido no podrán sacar partes hasta el 30 de junio. Sin embargo no dice q hay multas, intereses, entre otros, q dificultan no tenerlo. Les explico. pic.twitter.com/1fvQUjd3Ge

— Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) March 30, 2020