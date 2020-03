Tener una contraseña segura, no utilizar la misma en todos los sitios y activar el segundo factor de autenticación son medidas de precaución básica que se deben tomar en cuenta para evitar ser víctima de un hackeo. En tiempos de cuarentena a raíz del coronavirus, aumentó el tráfico de internet, ya que se utilizan más aplicaciones y servicios online. Y con esto aumentan los riesgos de caer víctimas de un ciberataque. De ahí que sea fundamental poner especial énfasis en ciertas medidas de precaución en materia de seguridad.

Además de cambiar la contraseña con frecuencia y evitar usar la misma en todos los sitios, es importante activar, como ya se mencionó, el segundo factor de autenticación en todas tu cuentas. Porque de este modo, si alguien consiguiera tu password, ya sea porque lo obtuvo a raíz de una filtración o por medio del método que sea, igual no podría ingresar a tu perfil porque para hacerlo, el sistema le pedirá un segundo código para identificar su identidad.

Ese segundo código puede llegar por SMS o alguna aplicación de autenticación a tu celular, como Authy o Google Authenticator (entre otras), que se descargan fácilmente desde Play Store o Apple Store. También se puede recurrir a una llave física de seguridad. Todo esto se configura, desde el menú de ajuste y está disponible en la mayoría de las plataformas digitales más populares. Aquí solo se mencionan algunos ejemplos para activar esta opción en apps muy utilizadas.

Esta medida de seguridad cobra especial importancia en aquellas plataformas donde tengas cargados datos de tu tarjeta de crédito. La mayoría ofrece la opción de activar el segundo factor de autenticación. Si estás usando alguna plataforma donde tengas cargados datos sensibles, como información de tu tarjeta y ves que no cuenta con esta medida de seguridad, podrías contactarte con el soporte técnico de esa plataforma para que te expliquen de qué manera están cuidando tu información o bien podrías, directamente, optar por borrar esa información sensible o dejar de utilizar por completo el servicio, si sentís que no te ofrece suficiente medidas de seguridad.

Cómo activar la verificación en dos pasos en diferentes cuentas

Gmail:

Ir hasta el panel Cuenta dentro de Gmail, al que se puede acceder dese el correo o haciendo clic aquí. Una vez allí ir hasta Seguridad y en el margen derecho se verá la opción “Verificación en dos pasos”. Ingresar allí y configurar el sistema que se desea usar para recibir ese segundo código. Puede ser un SMS aunque de todas las opciones es el más inseguro porque se reportaron casos donde estos códigos fueron interceptados, de todos modos es mejor que no utilizar nada. También se puede emplear una aplicación para recibir el código como, por ejemplo, Authy o Google Authenticator, entre otras. Lo más seguro es usar una llave física como segundo factor.

WhatsApp

Para habilitar la verificación en dos pasos, hay que ingresar en WhatsApp y luego ir hasta el menú de Ajustes o Configuración/ Cuenta/ Verificación en dos pasos/Activar. También tenés la opción de ingresar una cuenta de correo electrónico que se puede utilizar para, eventualmente, desactivar la verificación en dos pasos en caso de que te olvides el PIN de seis dígitos. Eso sí: en caso de que no se haya solicitado desactivar la verificación en dos pasos y se recibe igual un correo para realizar esta operación, no hay que ingresar en el link que incluya porque es posible que alguien esté intentando robarte el acceso a tu cuenta de WhatsApp.

Twitter

Desde la app, presionar la foto de perfil y se desplegarán varias opciones. Hay que ingresar donde dice Configuración y privacidad, luego hacer clic donde dice Cuenta/Seguridad/Verificación de inicio de sesión y allí elegir el segundo método de autenticación.

Facebook

Ir hasta el menú de configuración haciendo clic en el botón que figura en el margen superior derecho de la versión desktop o ingresando a este link. A la derecha se verán varias opciones para configurar, una de ellas es el apartado Autenticación en dos pasos. Ingresar allí y activarlo.

Instagram

Presionar en las tres rayas horizontales que están en el margen superior derecho de la app, luego ir hasta Configuración/Seguridad/Autenticación en dos pasos y allí elegir el método que se utilizará como segundo factor de autenticación.

Mercado Pago

Ingresar dentro del menú de configuración de la app donde dice Seguridad y allí elegir activar el segundo factor de autenticación.

Uber

Abrir la app Uber y ingresar en el menú que figura a la izquierda y elegir la opción Configuración y continuación, Seguridad. Luego seleccionar Verificación en 2 pasos y, a continuación, Configurar ahora.

Esta medida de seguridad contribuye a reducir las chances de que tu cuenta sea vulnerada pero nada es infalible. Existen otras medidas de precaución como configurar el router de forma segura, evitar conectarse a redes wifi desconocidas, no hacer clic y dejar datos personales en enlaces que nos llegan por WhatsApp, Gmail o algún otro servicio para obtener supuestos beneficios ni para reconfigurar contraseñas que nunca solicitamos en primera medida reconfigurar.

/psg