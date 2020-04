Por 107 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el viernes pasado la iniciativa para prorrogar el pago del permiso de circulación, que inicialmente tenía como plazo este martes 31 de marzo.

El proyecto despachado por el Congreso, sin embargo, ha generado cuestionamientos desde los municipios, y alcaldes como Joaquín Lavín (Las Condes) y Evelyn Matthei (Providencia) lo han calificado derechamente de “malo”.

Además, algunos en el Parlamento han pedido que el Ejecutivo envíe un proyecto para que no se cobren intereses.

¿Hasta cuándo se puede pagar?, ¿qué pasará con los seguros obligatorios? Revisa a continuación las respuestas a esas y otras interrogantes tras la aprobación de la ley:

¿Qué busca la postergación?

El proyecto fue presentado en el contexto de crisis sanitaria que vive el país tras haber sido declarado en la Fase 4 de la pandemia de “Covid-19”. En ese escenario, han señalado las autoridades, lo importante es mantener a la población aislada, de modo tal de reducir la posibilidad de contagio y la velocidad en que este se produzca. Por ese motivo, se llamó a adoptar las medidas de precaución necesarias ante un trámite que genera gran aglomeración de personas.

¿Cómo operará la prórroga?

Una vez publicada la ley, y hasta el 30 de junio, no se cursarán ni aplicarán multas en lo referente al tránsito cuando un vehículo no cuente con un permiso de circulación vigente. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) informó que a la fecha ya se ha cancelado el 70% de este tributo, por lo que la postergación del pago no debería tener mayores efectos económicos.

¿Qué tipo de vehículos están incluidos?

Están incluidos todos los vehículos, camionetas, motos y otros, que tenían como fecha tope el 31 de marzo para pagar el permiso. Pero además, se da la prórroga para los taxis y buses cuya fecha límite es el 31 de mayo.

¿Qué pasará con el pago del seguro obligatorio (SOAP)?

El pago del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales debe ser cancelado de conformidad a la ley, es decir, antes del 31 de marzo.

¿Cuál es el valor del permiso?

Para revisar el valor del permiso de circulación -por rut o por patente- ingresa a este link.

¿Cómo operará el pago de intereses?

Aunque se aprobó la prórroga por tres meses del pago del permiso, quienes lo hagan deberán pagarlo con un interés. Al menos hasta ahora.

Según explicó el diputado (RN) Andrés Longton es de facultad exclusiva del Presidente de la República la modificación de un impuesto. “Estamos insistiéndole al Ejecutivo, que no se quiso sumar desde un comienzo al proyecto, a que lo haga. El proyecto pudo haber salido distinto, por eso nos fuimos por el lado de eliminar las multas”, dijo.

De acuerdo al parlamentario, el gobierno debería presentar un proyecto luego para que no se cobren intereses y multas por el no pago del permiso. “Pedimos la colaboración del Ejecutivo, sino estas multas e intereses de parte del municipio pueden correr. Es urgente que lo hagan esta semana. Eso no es responsabilidad de los parlamentarios, no podemos meternos en esa materia, si no, lo habríamos hecho”.

Según se indica en la ley, si es que no se paga en la fecha indicada, la persona se expone a una multa correspondiente al 1,5% del valor del permiso, que se calcula junto al IPC.

¿Se podrá pagar en cuotas?

La alcaldesa Matthei, señaló en un video publicado a través de Twitter, que con este aplazamiento no se permitirá el pago en dos cuotas como lo establece la legislación. “No va a poder optar a parcelar esos pagos”, dijo. Sin embargo, esto fue refutado por el diputado Longton, quien aseguró que lo que establece el proyecto es que “uno tiene la segunda cuota en agosto, y esa fecha no se movió. Se entiende que la primera cuota la pagas hasta el 30 de junio y la segunda en agosto”.

¿Qué ocurrirá con la revisión técnica?

El viernes pasado, además, el Senado despachó a ley el proyecto para posponer la fecha de renovación de revisiones técnicas hasta el 30 de junio. El Ministerio de Transportes informó hoy que en los próximos días se publicará en el Diario Oficial el decreto que extenderá, por dos meses, la vigencia de los certificados de revisión técnica y verificación de emisiones contaminantes.

¿Qué pasa con las licencias de conducir?

El miércoles 25 de marzo el Congreso despachó el proyecto de ley que extiende la vigencia de las licencias de conducir por un año, para las que vencían durante el 2020.

La molestia de los alcaldes

Luego de que se aprobara la ley, y a un día del vencimiento de plazo habitual del permiso de circulación, alcaldes de distintas comunas salieron a rechazar lo visado por el Congreso, asegurando que no se entregó toda la información a la ciudadanía.

Matthei, por ejemplo, publicó un video en el que “advierte” a sus seguidores que la “ley salió harto mala”. Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes agregó en otro video publicado en su cuenta de Twitter que “lamentablemente la ley que se aprobó es mala”, por lo cual invitó a la ciudadanía a pagar el permiso antes de que termine el 31 de marzo.

El jefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter, señaló que “los alcaldes habíamos pedido que se dictara una ley que permitiera postergar el pago por lo menos por un mes. Finalmente el Congreso hizo algo completamente distinto, y lo único que hizo fue permitir que las personas puedan andar con sus documentos de pago de patentes vencidos hasta el último día de junio de este año. Pero vas a estar en mora”.

El diputado Matías Walker (DC) sostuvo, en tanto, que durante la tramitación del proyecto hubo una diferencia con el Senado sobre la fórmula para prorrogar el permiso de circulación. “El proyecto que originalmente presentamos con el diputado Víctor Torres era un proyecto más limpio que lo que hacía era postergar la fecha tope de pago del permiso de circulación, facultando a los consejos municipales para postergar el periodo hasta el 30 de junio”, dijo.

El objetivo de esto, agregó, era no devengar intereses y reajustes y se tomara hasta el 30 de junio como la primera cuota: “Después la fórmula que impusieron los senadores y también en la comisión mixta es una fórmula distinta en que simplemente lo que señalaban es que no se van a aplicar las multas y sanciones que establece la ley”.

