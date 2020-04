View this post on Instagram

Me encanta hacer flexiones de brazos en el techo, es la estructura perfecta para entrenarlos. Increíble las cosas que uno puede descubrir estando excesivamente en casa 😂 ahhhh y ya vieron mi nuevo canal de Twitch?? 🤣 terrible gamer yo 🎮🖖🤓 (el link esta en mi perfil de insta) No están los vídeos grabados pero en la sección “clips” pueden ver algo. Deben pasar 7 días de stream para que se vea todo y llevo 3😃😃😃 Estoy viendo una peluca rosada que me encanta para stremear 🤣🤣🤣 . . Eeeen fin….!!! He descubierto muchas cosas en esta cuarentena😌❤️ PD: igual por mientras mando mil mails de mi CV como enfermera pero nada aún..😔 gracias a todos los que me envían miles de mensajitos con datitos de mails, son un amor 🥺❤️ pero bueno… si no me llaman todo pasa por algo no? 🤷‍♀️ ya llegará algo para mi… por mientras…. . A SEGUIR ENTRENANDO YEIIIII 💪🦾💪🦾💪 . . #angelaenfermera #angelagamer #angelacantando #angelabailando #angelaentrenando #cuarentena #quedateencasa #quarentine #quarentena