El pan crujiente, con jamón y palta o solo con mantequilla, debe ser uno de los manjares más disfrutados por las familias chilenas. No por nada se estima que en esta parte del mundo nos zampamos al año 90 kilos por cabeza, convirtiéndonos en el segundo país que más consume pancito, solo detrás de Turquía.

Por lo mismo, la futura alza del precio del producto dejó con tiritón de pera a miles de compatriotas que hacen del pan parte esencial de la dieta, más aún en tiempos de cuarentena.

Desde la Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago (Indupan) calentaron el horno y aseguraron que el alza debería bordear el 20%, justificada esencialmente por el alza de la harina, materia prima para la elaboración del pan nuestro de cada día.

“Hay lugares que va a incrementar un 10%, y otros hasta un 20%. Esto obedece principalmente a que hay lugares donde, según los informes que nos han llegado, la harina subió hasta un 33%”, aseguró José Carreño, presidente de la asociación gremial.

3%

Desde el Gobierno le bajaron la levadura de inmediato a Indupan y aseguraron que el alza no debería superar el 3%. De paso, llamaron a no especular sobre todo en momentos de crisis social, donde el pan es uno de los productos de primera necesidad y que por estos días alcanza un valor de 1.300 pesos el kilo.

“Queremos hacer un llamado en conjunto con la asociación gremial Chilepan a la calma, a la tranquilidad. No hay ninguna razón para la especulación de los precios de los alimentos, y en particular, del pan”, señaló Antonio Walker, ministro de Agricultura, quien aseguró la producción de trigo este año estuvo en los parámetros normales, por lo que el alza no debería ser significativa para el bolsillo del común de los mortales.

“Sembramos 183 mil hectáreas de trigo, produjimos 1,3 millones de toneladas de trigo. También las importaciones han sido normales, ya hemos importado un 20% del trigo que anualmente importamos y la harina ha subido un 9,6%, pero la harina es un tercio del costo del pan: un 33%”, comentó la autoridad.

/gap