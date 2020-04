Desde el estallido de la pandemia de Covid-19, la OMS y los distintos organismos sanitarios han lanzado varias recomendaciones para que la sociedad pueda evitar el contagio. Desde mantener las distancias en espacios públicos, hasta cuidar la higiene personal y doméstica. Y eso no pasa exclusivamente por lavarse las manos. Un reciente estudio publicado en «The New England Journal of Medicine», en el que han participado científicos de diferentes instituciones estadounidenses, ha calculado el tiempo que sobrevive el coronavirus sobre determinadas superficies. Entre ellas se encuentra el acero y el plástico. Materiales que suelen estar presentes en la fabricación de los «smartphones»

Según la publicación, el Covid-19 puede llegar a sobrevivir entre dos y tres días sobre este tipo de superficies. Algo que pone en relieve lo importante que es mantener lo más limpios posibles estos dispositivos. Especialmente cuando los usamos fuera de casa y han estado al alcance de terceros.

Cómo limpiar un «smartphone»

Cabe recordar que, al margen del coronavirus, recientes estudios señalan que un «smartphone» puede contener sobre su superficie Para limpiar un «smartphone», y no poner en riesgo su funcionamiento, es importante tomar una serie de precauciones. Lo primero es, según los expertos, apagar el dispositivo móvil desde el botón de encendido. Esta medida es necesaria ponerla en práctica de vez en cuando, y más teniendo en cuenta que se suele mantener activo continuamente. No como hace unos años cuando muchos usuarios lo apagaban cuando se iban a descansar cada noche. El siguiente paso, aunque obvio, es quitar todos los accesorios que tenga enchufado, ya sean cables de carga o auriculares. También, por supuesto, la funda protectora para «tener acceso completo a todo el terminal».

Luego, toca iniciar el proceso de limpieza mediante un paño suave y sin pelusa. Una gamuza como la que se utiliza para limpiar las gafas. Apple, de hecho, recomienda un paño precisamente para las lentes correctoras, pero puede servir cualquier objeto textil similar, como microfibras. Lo importante es que no pueda rayar ni dañar el teléfono. Y que esté «ligeramente húmedo».

«Con el uso normal, el vidrio texturizado puede mostrar signos de transferencia de material desde objetos que entran en contacto con su iPhone, como denim o artículos en su bolsillo. La transferencia de material puede parecerse a un rasguño, pero puede eliminarse en la mayoría de los casos», apuntan desde la firma estadounidense.

Si el material o suciedad todavía está presente, es recomendable emplear un paño suave y sin pelusa con agua jabonosa tibia. Lo que hay que tener presente es que hay que evitar a toda costa que entre humedad en las aberturas del móvil. «Los productos de limpieza y los materiales abrasivos disminuirán el revestimiento y podrían rayar la pantalla», afirman desde la empresa.

Es importante mantener seco un extremo del paño o tener a mano una tela seca al margen para «eliminar el exceso de humedad al final», apuntan por su parte desde el servicio técnico de Samsung. Esto es especialmente importante cuando se limpia cerca de puertos y botones, donde el agua puede interferir en el funcionamiento normal del teléfono.

Hay teléfonos, cada vez más modelos en el mercado, que soportan la certificación de impermeabilización IP68. Una característica que garantiza sumergirse en agua corriente durante media hora a un metro de profundidad. Si es el caso, por lo que hay que asegurarse previamente, se puede colocar en un recipiente con agua limpia el móvil durante uno o dos minutos. Y, luego, secarlo al mismo tiempo que se intenta limpiar la suciedad.

Para la suciedad más persistentes -recomiendan desde «Popular Science»- se puede utilizar toallitas húmedas para bebés o añadir al paño un poco de jabón de manos doméstico. Si se elige por el contrario toallitas de limpieza específicas hay que revisar si se pueden utilizar para dispositivos electrónicos. Otros expertos también recomiendan hacer una mezcla de una solución de alcohol isopropílico (isopropanol) a 60-70 por ciento con agua. Lo que hay que tener claro es que, en este caso, se debe rociar la solución de limpieza directamente sobre el paño de limpieza, no hacerlo directamente en tu teléfono.

En muchas ocasiones la ranura desde donde se enchufa se acumula partículas de polvo o textil, ya que es muy común llevarlo en el bolsillo del pantalón. Y esto puede afectar a su capacidad de carga. Para extraer el polvo y las partículas de los puertos de carga o clavijas para auriculares se debe emplear bastoncillos de algodón y, aunque suene a rudimentario, expulsar unas pocas bocanadas de aire desde la boca. Así de simple. Sin embargo, los fabricantes recomiendan evitar aparatos de aire comprimido debido a que la presión puede interferir en el mecanismo del dispositivo.

