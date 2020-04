Todas las miradas hoy están sobre los fondos de pensiones: son recursos que pertenecen a las personas que los aportaron, pero que no pueden ser tocados hasta su jubilación. Sin embargo, para enfrentar la crisis que genera el coronavirus, la idea de hacer una excepción por esta vez, parece estar tomando fuerza en algunos sectores. Esto, pese a que los mismos académicos han dicho que es una mala idea tocar este dinero en este momento, pues había otras soluciones.

Es así como la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, si bien dijo que no le parece una buena propuesta retirar el 5% de los fondos previsionales, como propuso AFP UNO, sí ha considerado otro mecanismo con este objetivo.

“Si bien es inadmisible, pero se lo vamos a proponer al gobierno, sí nos parece que por ejemplo, por los próximos tres o cuatro meses, el 10% que uno cotiza en la AFP, si uno llega a un acuerdo con el empleador, ese 10% que normalmente va obligatoriamente al fondo de pensiones, que vaya al sueldo, por un tiempo acotado, aunque se genere una laguna”, dijo la senadora en Radio Universo.

Esto, argumentó, porque “en muchas casas, si bien a lo mejor puedo mantener la fuente de empleo y el ingreso, el ingreso familiar lo más probable es que se va a ver reducido, o van a aumentar los gastos”. Con todo, dijo que ya encargaron hacer este proyecto de ley para presentarlo al Ejecutivo, y aclaró que la idea es que sea un acuerdo entre el cotizante con su empleador, pero previamente debe ser aprobado por el Congreso.

De todas maneras, para que el empleador llegue a un acuerdo con sus empleados en esta materia, no debería existir mucho problema en caso de aprobarse un proyecto así, porque el empleador lo único que hace actualmente es depositar el 10% del sueldo del empleado en la AFP respectiva, por lo que no generaría ningún impacto para los empleadores.

Y el gobierno no descarta la idea. De hecho, en la misma radio, el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, dijo que “al menos esa alternativa no genera bajar el monto que ya está ahorrado (…) prefiero la alternativa de la senadora que la alternativa de retirar fondos, pero habría que ver el efecto final que va a tener eso en la pensión de las personas”.

En ese sentido, agregó: “Entiendo que la propuesta apunta a aquellos casos donde no se haga un acuerdo de suspensión de la relación laboral, que es lo que se aprobó en el Congreso, porque ahí es al revés, el empleador sigue pagando cotizaciones y suspende la remuneración, porque se paga con cargo al fondo de cesantía”.

El subsecretario también dijo que “esa alternativa lo que va a generar es una laguna, que genera menos plata ahorrada, al menos, esa alternativa, no quita recursos que ya están ahorrados, pero hace que no sigamos ahorrando. Como toda alternativa se puede analizar, y habría que ver los efectos, pero tener una laguna lo que va a implicar es que habrá menos recursos a la hora de jubilar, pero a diferencia de la otra alternativa, no hace sacar plata. Hoy en día, hasta la (opción) de hacer un retiro se puede analizar, pero hay que ver las consecuencia a mediano y largo plazo, y no sólo quedarse con la solución de la hora (…) porque puede salir muy caro el día de mañana”.

/psg