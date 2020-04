Tras sostener esta tarde una reunión con representantes del sistema de isapres en La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera, informó que el alza anunciada para los planes de las personas se postergará por tres meses.

La noticia fue entregada por el propio Mandatario en un breve punto de prensa en el Palacio de Gobierno, luego del encuentro que sostuvo con dirigentes de estas entidades, entre quienes estuvieron la presidenta del gremio de las aseguradoras, Josefina Montenegro y el gerente general de la asociación, Gonzalo Simón.

Asimismo, participó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien durante la mañana recordó que el Gobierno “no tiene atribuciones para decretar una fijación de precios”. Aunque indicó que el Presidente, “me ha encargado conversar con las aseguradoras, cosa que ya he hecho, para pedirles un gesto de colaboración con la actual crisis sanitaria que signifique que efectivamente estas alzas de precios no se materialicen”. Al respecto, el Mandatario comentó que “el lunes recién pasado las isapres cumpliendo con la ley, dieron a conocer el alza en sus precios que debió haber empezado a regir a partir del mes de agosto de este año, esa alza en promedio es de un 4,5%”. No obstante, Piñera precisó que “después de haber conversado con las isapres, le pedí al ministro de Salud que volviera a conversar con las isapres y tenemos una buena noticia”. “Producto de esas gestiones se llegó a un acuerdo y el alza en el precio de las isapres que afecta a más de tres millones de personas, que debió haber empezado a regir a partir de agosto de este año, se va a postergar por tres meses”, afirmó el Mandatario.

Por tanto, precisó que “esa alza no va a regir ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, sino que solo comenzará a partir del mes de noviembre. Eso sin duda es un alivio para muchos chilenos, una muy buena noticia”, precisó el Mandatario. Ante esto, el Presidente felicitó al ministro Mañalich por “una gestión oportuna y eficaz y que significa una muy buena noticia”.

/psg