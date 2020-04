Las medidas populistas tomadas por El Salvador, les pasaron la cuenta y ahora el mismo presidente acepto que fallar en tomar medidas así

La cuarentena total que decretaron por 30 días, no se respeta, ya que, la gente entró en pánico al no tener que comer y comenzó a salir a las calles…. Además del no pago de 300 dólares por persona que prometió dar

Por lo mismo, agradezcan como se ha manejado la crisis en Chile, gracias a Dios el presidente no ha tomado medidas apresuradas…. No es poner la economía por sobre la vida, pero en el sistema del mundo, van de la mano

El gasto del estado, va en lo que recibe por medio el pago de nuestros impuestos y de las empresas…. El estado por si solo no genera riqueza, por lo que si se decreta como muchos piden de manera inmediata una cuarentena nacional, las consecuencias son terribles

Primero, el estado deja de recibir gran parte de lo que debe recaudar para que el país se mantenga

Y al no tener el dinero para sostener a todo un país, se endeudan y eso trae consecuencias al mediano y largo plazo

Segundo, las empresas dejan de producir y por lo tanto de ganar

Por lo que gran parte no puede pagar sueldos si la gente está en la casa, principalmente porque muchos de esos servicios la gente no los compra en épocas de crisis y a la vez porque no pueden producir ni vender…. Por eso pedir que haya una ley que obligue a pagar sueldos, es irracional

Con esto existe el virus después del virus: la hambruna… Debido a despidos masivos muchos se quitan la vida, se rompen familias y no encuentran trabajo para comer. suena exagerado, pero así lo demuestra la historia

Tenemos que sacarnos esta cultura keynesiana que existe en Latinoamérica de “Si no tengo, el estado me va a suplir” porque lo que suple el estado, viene de nuestro gasto y si no se gasta, no puede suplir nada

Ahora, cuando dicen que saquen dinero de los fondos de afp, es otra irracionalidad… Debido a que después nadie te asegura recuperar esos fondos y puedes generar una crisis mayor después al no tener como pagarle a la tercera edad

Piñera y Mañalich han manejado bien la crisis, debemos ser racionales y no pedir que se tomen medidas tan apresuradas como lo hace gran parte de Latinoamérica… Decir que se pone la economía por sobre la salud, es una irracionalidad viendo las consecuencias que traen medidas que dejan la economía de lado.

