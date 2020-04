Patricio Melero Abaroa, te veo votando, mimetizado, en el “choclón” con la izquierda, en que se concede el indulto general a causa del Covid-19 y en el cual se EXCLUYE a los militares condenados por derechos humanos.

Tú, uno de los niños símbolo de Chacarillas; tú, el Secretario Nacional de la Juventud nombrado por el Presidente Pinochet; tú, el Alcalde de Pudahuel durante 4 o 5 años designado por el Ex Mandatario.

¿Te acuerdas?: “Pudahuel, la comuna del despegue”.

Tú, que trabajaste codo a codo con algunos de los militares que están abandonados a su suerte en Punta Peuco o Colina.

Tú, que llenaste con 6.800 personas el aeropuerto para la visita al Papa “porque también había que demostrarle apoyo al Presidente” , según tus palabras en reunión en el Edificio Diego Portales.

Tanto que corriste detrás del General por estar a su lado, y tanto que te codeaste por obtener las mejores fotos junto a él.

Votaste contra nuestros soldados prisioneros ¿Esa es la forma de sacudirse la “Complicidad pasiva” ? ¿También eres de los que “nunca escuchó, supo, ni sospechó nada”? Aprendiste rápido del “alcalde de los matinales”.

Te metieron en el lobby, sabemos quien.

A lo mejor Patricio, no eres traidor con los prisioneros militares, a lo más, solo un vil desleal, como algunos conocidos de la “derecha”.

En fin, como se avizoran las cosas, no vale la pena pelear con los Judas. Ellos se van a colgar solos.

General (R) Hernán Núñez Manríquez.

/gap