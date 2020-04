Había sido cancelada la gira sobre polvo de ladrillo y se esperaba volver al pasto, pero las noticias han sido muy duras en los últimos días con la pandemia de Covid-19 y el tenis es una disciplina donde todos viajan alrededor del globo.

Oficialmente, Wimbledon ha anunciado lo que ya se sabía, no habrá edición 2020, sin duda un tremendo golpe para el tenis, que ve suspendido el campeonato más tradicional de su calendario. Uno de los jugadores que aceptó la decisión pero no no ocultó su dolor es el ocho veces campeón del torneo, Roger Federer, quien estuvo a un punto de su noveno torneo en Wimbledon y a uno de su 21° corona de Grand Slams el año pasado.

“No hay gifs para expresar lo que estoy sintiendo. Devastado”, ha sido el mensaje del suizo en redes sociales, donde compartió una buena noticia también: “No puedo esperar para volver el año que viene.

Todo lo que está sucediendo ahora solo fortalece nuestro amor por nuestro deporte”, agregó en su publicación en Instagram, un jugador que llegará a los 39 años el próximo ocho de agosto y que recomedó a todos quedarse en casa y cuidarse.