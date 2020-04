Queridos amigos :

Esto le he transmitido a mis hijos y nietos, por si a alguien le sirve para iniciar una reflexión con los suyos .

Queridos niños :

Se ha dicho bastante ya que esta pandemia les ayudará a aprender a tener menos cosas de inmediato , como estaban acostumbrados , y a relacionarse con la familia todo el día .

Pero además hay algo que me gustaría transmitirles :

Reflexionen sobre el valor profundo de la libertad y el concepto de Estado de Derecho -que sus padres les podrán explicar- el cual nos garantiza que nuestra dignidad y nuestros derechos individuales son respetados desde el nacimiento. Son conceptos sólo presente en la cultura Occidental tras siglos de desarrollo, desde los griegos, en un largo proceso de prueba y error … y poco valorados por los que nacieron con estas garantías , como Uds., que ven esos derechos como el aire que respiran : algo que simplemente está …

Piensen : Solamente en Occidente hay Estado de Derecho, derechos personales garantizados … no es así en otras culturas , no ocurre así en la mayoría de los países islámicos , ni en Rusia, ni en China, en África tampoco… Toda la Historia de la humanidad -salvo raras excepciones y breves periodos de tiempo- es historia de esclavitud , teocracias , pobreza extrema , tiranos abusadores, reyezuelos poderosos, falta de higiene generalizada y abusos constantes.

Entonces: que nos pidan un tiempo de cuarentena, de respeto, de bajo consumo, sabiendo que hay toda la máquina del Estado de Derecho tratando de cuidarnos, y que agua, electricidad y todo lo asociado a nuestra subsistencia sigue funcionando aunque sea con dificultades , porque vivimos en un organizado país… todo eso considerémoslo. Chile tiene defectos, pero es un respetable Estado de Derecho: nos permite y garantiza vivir nuestros derechos mientras gran parte de la humanidad ignora los suyos, porque nunca nadie ha respetado su existencia …es algo que debemos juntos agradecer .

La tremenda lección de estos días es que, si bien nos piden limitarnos para no contagiar el coronavirus, nadie nos ha quitado la dignidad ni los derechos con los que nacimos . Estemos entonces a la altura de los deberes que tenemos hacia los demás , por nuestra propia dignidad y por Chile.

Karin Ebensperger Ahrens.