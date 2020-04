Luego de recibir una beca del gobierno en 2019, Camila Galleguillos (18), estudiante del Instituto Agrícola Pascual Baburizza (IAPB) de Los Andes, viajó hasta Nueva Zelanda para realizar su práctica técnico-profesional.

Junto a un grupo de compañeros, la adolescente se ganó la Beca Semillero Rural del programa de formación del Ministerio de Agricultura. Su estadía en el país oceánico sería de cinco meses y concluiría el 19 de abril.

Eso sí, debido al brote del coronavirus, los planes se adelantaron y los estudiantes se dispusieron a regresar. Eso sí, Camila no lo logró.

Según detalló el medio Stuff, Galleguillos es la única de todo el grupo que sigue en suelo neozelandés. ¿El motivo? Su vuelo del pasado viernes fue cancelado, mientras que el resto de la comitiva viajó días antes.

«Pese a que su Gobierno le reservó un pasaje de último minuto, y al envío de una carta por parte de la Embajada de Chile pidiéndole a las autoridades del aeropuerto que la dejaran subir, fue rechazada», informó el citado medio.

Relato de la estudiante

«Dijeron que, incluso con la carta de la embajada, se trata de un problema del gobierno de Nueva Zelanda, así que no me podían dejar subir porque no era un viaje esencial. Me señalaron que podía pedirle a mi gobierno que le pidiera al gobierno de Nueva Zelanda que cambiaran las leyes… no hay nada que podamos hacer. Me puse triste», relató la joven a Stuff.

«Lo entiendo porque está fuera de las manos de todos, pero no sé… No sé qué voy a hacer. Mi familia está preocupada. Les alegraba poder verme porque todas las otras familias recibieron a sus hijos y solo me quieren tener de vuelta, pero no pueden», cerró.