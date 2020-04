Cuando llega la primavera, nos quejamos de alergia, pero cada año durante el invierno el mayor problema sanitario es el de la gripe. Aunque este año la preocupación médica se centra por completo en la pandemia provocada por el coronavirus (Covid-19), la gripe estacional ha sido siempre una grave inquietud entre los profesionales de la sanidad. A la situación actual hay que sumarle los resfriados, también comunes en temporadas de frío: todos ellos tienen algunos síntomas en común, lo que puede provocar cierta confusión (e incluso algo de pánico) cuando uno empieza a notar alguno de ellos. Por eso es importante, siempre pero en esta ocasión más aún, conocer las diferencias entre el resfriado, la gripe y el Covid-19, y ser plenamente conscientes de en qué momento hay que solicitar asistencia médica.

En cualquier caso, hay que recordar que los procesos infecciosos de las vías respiratorias como las gripes o el resfriado están provocados por un virus: precisamente por esto no se trata nunca con antibióticos, que solo actúan contra las bacterias. Así pues, tanto una gripe común como un resfriado, aunque molestos, no tienen cura; por eso es común escuchar que cuando uno tiene gripe “se le cura en una semana con medicamentos y en siete días sin ellos”; es decir, hay que dejar que pase. Los síntomas más comunes de todos ellos y que pueden compartir todas estas enfermedades son los siguientes:

Tos

Dolor de cabeza

Congestión nasal

Malestar general

“La gripe dura siete días con medicación y una semana sin ella”

No obstante, para saber de qué se trata exactamente hay que buscar las diferencias: una clave es la fiebre. Los resfriados comunes no suelen provocar fiebre, mientras que la gripe y el Covid-19 elevan la temperatura del cuerpo más allá de la denominada febrícula, es decir, generan una fiebre alta (por encima de los 38 grados). Asimismo, la gripe suele provocar dolores y molestias musculares, especialmente en brazos, piernas y espalda, además de las articulaciones. En un resfriado pueden aparecer también ciertos dolores, pero mucho más leves que cuando se trata de una gripe. Además, en un resfriado los síntomas aparecen de manera gradual, mientras que los síntomas de la gripe suelen aparecer de un momento a otro, de golpe. Otro punto en el que hay que prestar atención es la tos, ya que dependiendo del tipo de enfermedad del que estemos hablando se presenta de una u otra manera:

Gripe: en una gripe, la tos suele ser no productiva, es decir, tos seca

Resfriado: en un resfriado, la tos es más moderada y sí suele ser productiva, es decir, con flema

Coronavirus: la tos en las personas con coronavirus también es tos seca, sin esputo

Asimismo, si uno siente dolor de garganta, irritación en los ojos, estornudos, picor en la nariz y moqueo frecuente —como cuando uno tiene alergia— es síntoma casi inequívoco de resfriado, ya que las secreciones nasales (mocos) son muy frecuentes en los catarros pero muy poco habituales cuando se tiene una gripe. Ahora bien, ¿podría alguien tener todos estos síntomas a la vez? No es tan habitual, pero podría ocurrir, dado que hay estudios que confirman que se puede contraer una gripe y un resfriado al mismo tiempo.

¿Cuándo llamar al médico?

Con la alerta del coronavirus, puede encontrarse uno en la tesitura de llamar o no al médico, ya que en el estado de alarma actual no es recomendable acudir a los centros sanitarios salvo urgencia, para ser evaluado más en profundidad. Si de la lista de síntomas relacionados con el Covid-19 —los más frecuentes son: fiebre, cansancio, tos seca, dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea— uno confirma que tiene fiebre, tos y sensación de falta de aire, puede pensar que es el momento de llamar al médico. Además, se deberá tener en cuenta e informar en caso de que así sea, si se ha tenido un posible contacto con alguna persona infectada.

En la llamada telefónica, los servicios sanitarios valorarán el estado de salud del paciente, así como sus antecedentes de viajes y el posible contacto con casos de coronavirus. De ser necesario, se procederá a la prueba; de no serlo, se seguirán las indicaciones que ofrezcan los sanitarios. En caso de necesitar información sin que se trate de una emergencia, no es necesario llamar al 112: para esto hay una lista de teléfonos de información sobre el coronavirus para cada comunidad autónoma.

Sin tos ni falta de aire pero con fiebre

La fiebre, en principio, no es motivo suficiente para llamar a Sanidad siempre y cuando se den unas circunstancias. Una persona relativamente sana puede pasar una gripe en la cama sin necesidad de pasar por la consulta, pero en ocasiones una fiebre alta puede generar ‘miedo’. ¿En qué momento debe buscar uno ayuda sanitaria si tiene fiebre? En primer lugar, depende de la edad: por ejemplo, en una situación normal los médicos recomiendan acudir a urgencias cuando un bebé tiene una fiebre superior a los 39 grados, o una persona de cualquier edad si la fiebre llega a los 40 grados. Cuando la fiebre no llega a esta ‘barrera’, lo óptimo es tomar abundante líquido y tomar algún antitérmico, como el paracetamol o el ácido acetilsalicílico y esperar que se reduzca; en caso de que esto no ocurra en 48 horas, ya es hora de buscar ayuda de profesionales sanitarios.

