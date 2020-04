En 2007, el filósofo y autor libanés Nassim Nicholas Taleb publicó su libro “El Cisne Negro: El Impacto de lo Altamente Improbable”, donde asimilaba a esta rara ave con una metáfora que describía un suceso histórico sorpresivo y dominante, de gran impacto cultural y socioeconómico y que, una vez pasado, se intentaba racionalizar por retrospección, haciendo que pareciera predecible o explicable.

Según Taleb, ejemplos clásicos de grandes eventos Cisne Negro corresponden a la actual pandemia mundial desatada por el Coronavirus, el descubrimiento del fuego y la penicilina, el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, la aparición de la gripe española de 1918, el crack financiero de 1929 y la gran depresión mundial que sobrevino en los años siguientes, el derrumbe de la Unión Soviética a fines de los años 80’, la invención del primer computador, la masificación de Internet en los años 90’ o los atentados terroristas que afectaron a Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001.

En una entrevista concedida al diario “The New York Times”, el filósofo Nassim Nicholas Taleb explicó que “lo que aquí llamamos un ‘Cisne Negro’ es un suceso con los tres atributos siguientes: En primer lugar, es un caso atípico, ya que se encuentra fuera del ámbito de las expectativas regulares, porque no hay nada en el pasado que puede apuntar de manera convincente a su posibilidad. En segundo lugar, conlleva a un impacto extremo (en nuestras vidas). En tercer lugar, a pesar de su condición de rareza, la naturaleza humana nos hace inventar explicaciones de su presencia después de los hechos, por lo que es explicable y predecible. Me detengo y resumo el triplete: rareza, impacto extremo y retrospectiva (aunque no prospectiva). Una pequeña cantidad de ‘cisnes negros’ explica casi todo en nuestro mundo, desde el éxito de las ideas y las religiones, a la dinámica de los acontecimientos históricos, hasta los elementos de nuestra vida personal”.

El término “Cisne Negro” proviene de la expresión latina “rara avis in terris nigroque simillima cygno” (“un ave rara en la tierra, y muy parecida a un Cisne Negro”), escrita por el poeta romano Juvenal, refiriéndose al hecho que cuando la frase fue acuñada, se presumía que no existían los cisnes negros.

La frase “Cisne Negro”, siglos más tarde, se convertiría en una expresión común en Europa, como una declaración de imposibilidad total, pues los europeos de la época no tenían ningún motivo para pensar que podía existir un cisne negro, ya que no existían registros históricos de algún cisne cuyas plumas no fueran blancas. Sin embargo, una expedición holandesa que llegó a Australia Occidental en 1697 descubrió cisnes con plumas negras, acabando con siglos de evidencia empírica y demostrando la fragilidad de nuestro conocimiento y cualquier sistema de pensamiento.

Gracias al libro “El Cisne Negro: El Impacto de lo Altamente Improbable”, la expresión “Cisne Negro” se convertiría en una metáfora que describía aquellos sucesos que ocurren por sorpresa, que ningún analista o teórico había previsto ni tenido en cuenta porque, a priori, eran altamente improbables y que, para bien o, generalmente, para mal, terminaban teniendo un impacto y repercusiones trascendentales y mundiales.

Una de las ideas centrales que recorren el libro de Taleb es, indudablemente, la ilusión de la predicción del futuro y la ceguera de la humanidad respecto a lo aleatorio (lo sorprendente no es la magnitud de nuestros errores de predicción, sino la falta de conciencia que tenemos de los mismos), así como el hecho de que nos cuesta aceptar que lo que no sabemos es más importante que lo que sabemos.

Sin embargo, quizás la enseñanza más evidente de la teoría del Cisne Negro del filósofo Nassim Nicholas Taleb, quien aboga por el uso del razonamiento contrafáctico (pensar en lo que podría haber sido y no fue) al evaluar el riesgo de algún suceso, es que, aunque la Historia parezca una concatenación de eventos inevitables, en realidad está llena de eventos Cisnes Negros, que han cambiado el rumbo de la misma. Eventos inesperados y sin dirección, normalmente ignorados por sus bajas probabilidades de producirse, extremos y azarosos, que aparecen luego de ver millones de cisnes blancos. Eventos históricos, económicos, artísticos o científicos de carácter dramático que se producen sin que los esperemos, que intentamos racionalizar y que, pese a lo que queramos o deseemos, nos cambian para siempre.

/psg