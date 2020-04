El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, aseguró que si bien todavía no han tenido conversaciones al respecto, están abiertos a la opción de que haya un recorte salarial en el club por la crisis que atraviesa el país debido a la pandemia de coronavirus.

En conferencia de prensa por videollamada, el DT dijo sobre esto que “no hemos conversado el tema como tal. Sí internamente, pero no todavía con los directivos porque quedamos en que íbamos a conversar y estamos esperando”.

“Hay mucho sentido común de todas maneras, todos queremos mucho al club y no queremos que haya inconvenientes. Siempre está la disposición, más allá que aún no se han generado las conversaciones directas porque todavía seguramente no debe haber algo claro”, agregó.

En la misma línea, el estratega azul afirmó que “estamos siempre dispuestos a una conversación en todo sentido. Estamos en contacto directo (con los dirigentes) para saber cómo están los jugadores, como entrenan, qué es lo que hacemos. Nosotros estamos siempre entregando reportes y estamos recibiendo reportes de la directiva”.

En relación al trabajo con el plantel, Caputto afirmó que “con los jugadores siempre hay una comunicación directa. Hay un protocolo, un plan en todo lo médico. Almuerzos, saludos, lavado de manos. Activamos los trabajos físicos colectivos y después un plan individual de acuerdo al lugar y el espacio de cada uno”.

Al ser consultado acerca de cómo se preparan para el retrorno del fútbol, el entrenador “laico” indicó que “es prematuro vislumbrar algo tan cercano respecto del retorno, pero hay que empezar a vislumbrar qué se puede hacer. Hay que estar preparado. Sí tengo preocupación por la salud. No digo que lo futbolístico pase a segundo plano, pero eso lo vamos a resolver”.

/Eduardo Méndez Garín