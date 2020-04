El destacado mediocampista nacional Marcelo Díaz se refirió a su ausencia en la selección chilena durante los últimos años y sostuvo que le gustaría regresar, aunque añadió que todo depende de Reinaldo Rueda.

Díaz, en una transmisión en vivo en su cuenta en Instagram, señaló ante preguntas de los hinchas que “extraño la selección. Soy chileno y me gustaría estar, pero eso lo define el técnico y hay que preguntárselo a él”.

Sobre sus recuerdos en la Roja, “Chelo” señaló que “el partido contra Argentina en la Copa América de 2015, creo que fue un partido tácticamente perfecto. Pudimos controlar a un equipo que tenía a Lionel Messi y lo tengo atesorado”.

Junto con esto, entregó su opinión sobre Erick Pulgar, quien tomó la posta en su puesto en el equipo de Rueda: “Me gusta mucho como juega Pulgar. Me gustaba en Antofagasta y la UC, así como en Italia, y así pudo dar el paso a la selección chilena, donde lo ha hecho espectacular”.

Su deseo de retirarse en la U y su rebaja de sueldo en Racing

Además, “Chelo” manifestó nuevamente su deseo de regresar a Universidad de Chile: “Mi intención es volver a la U, retirarme ahí, como todos saben, pero eso lo decidirá las personas que estén a cargo. Uno puede tener muchas intenciones, pero no siempre se da todo en la vida”.

“Me he propuesto jugar hasta los 38 años, porque ahora que tengo 33 me siento muy bien físicamente, ojalá que mis piernas me acompañen“, añadió en la misma línea.

Finalmente, comentó la medida de rebajarse el sueldo, junto a sus compañeros en Racing Club: “Los jugadores hemos decidido cooperar con el club y hacer un gesto noble, ponernos con la causa. Nos hemos rebajado mucho el sueldo y eso cabe destacarlo. Nunca vamos a decir cuánto fue, pero sí que fue algo muy importante. En estos momentos hay que mostrar nuestra humanidad”.

/Eduardo Méndez Garín