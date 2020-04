Se cansó. Alcaldes en los matinales, integrantes de la Mesa Social Covid-19 reclamando por Twitter. Políticos aún con el discurso del estallido del 18 de octubre como si el coronavirus no hubiera llegado a Chile. El doctor Enrique Paris no aguantó. Y lo hizo saber. Primero vía mensajes telefónicos con la doctora Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico; luego en la mañana de ayer en La Mirada Líbero en Agricultura en entrevista con Pilar Molina y, más tarde, en la reunión de los viernes de la Mesa Social que se hizo por videoconferencia.

¿Qué lo sacó de sus casillas? Un cúmulo de cosas, entre ellas, que Siches dijera en CNN que la mesa que lidera el ministerio de Interior era una «instancia cosmética». «Lo encuentro que es inadecuado, y se lo dije a Izkia, y se lo voy a decir de nuevo. Ella en la mañana me escribió diciendo que sabía que yo estaba enojado con ella, y yo le dije que en realidad estaba molesto con sus palabras, porque desacreditan a todos los miembros de la mesa, a todos los colegas que estamos trabajando ahí, desacredita a los alcaldes, al mismo ministerio», reveló el ex presidente del Colegio Médico en La Mirada Líbero.

Y tal como avisó en la mañana, planteó en la tarde su molestia por los dichos de Siches, esta vez en la videoconferencia de la Mesa Social Covid-19. Quienes saben del encuentro, el tono fue subiendo… hasta que Paris optó por desconectarse de la cita. Horas más tarde, el ministro Gonzalo Blumel intercedió para que se apaciguaran los ánimos. Pero el ambiente ya no era el mismo al del domingo 22 de marzo cuando se instaló el mecanismo que aseguró representatividad, debate de ideas, y una sola voz oficial en la crisis. Y uno de los factores ha sido el cuestionamiento constante del Colmed a las autoridades.

Y luego golpeó la mesa sobre los medios de comunicación y a políticos: «Hay una cantidad de alcaldes, diputados y comentaristas que están todos los días en matinales hablando sin saber realmente de qué se trata el tema». Y cuando fue consultado por los dichos de Siches en CNN, Paris, señaló: «CNN Chile… entre nosotros, y me importa un comino lo que digan, porque lo van a escuchar, se ha dedicado más a boicotear que a colaborar, y lo digo con todas sus letras. A boicotear la mesa, la unidad nacional. Aquí están disparando mal, están disparando contra el gobierno, contra Piñera, contra Mañalich, y no contra el Covid. Ojalá que disparen contra el covid mejor».

El hoy decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor apoya la decisión del gobierno de no dictar cuarentena total sino que hacerlo de manera progresiva, como ha sido hasta ahora, según se analiza caso a caso. Sobre los políticos que insisten en llamados a «cerrar» el país, señaló: «Aquí hay ciertos grupos que están todavía con la mentalidad de la protesta. Esto es como seguir con la protesta, pero con otra justificación, utilizando el coronavirus para paralizar el país».

-En el mundo más de un millón de contagiados, la Casa Blanca se está preparando para un peak de entre 100 mil a 240 mil muertos. Nosotros, con 18 muertos y a un mes del primer caso, ¿podemos llegar a un peak que se dispare de esa manera, con decenas de miles de muertos?

-Decenas de miles no creo, pero vamos a tener bastantes más muertos de aquí a fines de abril probablemente. Estamos calculando, no nosotros, para eso el Ministro de Ciencias ha organizado todo un grupo de expertos en modelación matemática y en base a la epidemiología. Van a seguir aumentando tanto los pacientes contagiados como los fallecidos. Eso es inevitable, no hay que ocultarlo y es bueno que la población lo tenga presente. Sin embargo, hasta el momento, Chile, tiene la tasa de letalidad más baja de Latinoamérica.

-¿Eso es por buen manejo o es por casualidad? ¿Qué tiene que ver con el manejo de la pandemia que hoy tengamos la tasa de letalidad más baja?

-La tasa de letalidad es la relación entre los que mueren y los que están con examen positivo, y aquí lo que hemos visto es que la cantidad de pacientes que está falleciendo, en relación a todos los que están con examen positivo, es la más baja de Latinoamérica. No es casualidad, en parte tiene que ver con la salud de la población, con el trabajo que se ha hecho por años a nivel del Estado de Chile para tener una salud buena, y en segundo lugar por la estrategia que ha implementado Chile, que es muy parecida a la de Corea, basada fundamentalmente en hacer muchos tests. Somos el país que está haciendo más tests por habitantes en Latinoamérica, lejos obviamente de Corea del Sur, pero tenemos que aumentar esa capacidad, porque eso permite identificar a los enfermos e inmediatamente aislar a los contactos, o sea, practicar cuarentena estricta.

-¿El test se hace solo a las personas que han estado en contacto con los casos declarados de coronavirus?

-El test se lo puede hacer cualquier persona que tenga síntomas, es decir, tos, fiebre alta, compromiso del estado general, dolor de garganta, dolor de cabeza, que se sienta mal. Si esa persona estuvo en contacto con un paciente diagnosticado, o en contacto con un paciente que vino de un país con mucha prevalencia, o por sí mismo se siente mal, tiene que consultar. Si consulta en cualquier lugar el examen es gratuito cuando va con síntomas. Cuando el paciente quiere hacerse el examen porque tiene dudas, porque está nervioso, por seguridad familiar, obviamente que también se lo puede hacer, pero tiene que pagar. Pero además ese examen tiene código Fonasa, por lo tanto, está reembolsado por Fonasa y por Isapre, y hay una isapre que lo hace absolutamente gratis.

-Entiendo que hay 2 mil tests diarios, que es muy insuficiente, e igual se nos podría escapar el virus…

-No, no hay 2 mil tests diarios, el ministerio ha informado que ya se están haciendo 4 mil tests diarios, hay laboratorios que están trabajando a lo largo de todo Chile, e incluso se ha incorporado a la industria salmonera, que tenía la maquinaria para medir otro tipo de virus. En este minuto estamos haciendo más de 4 mil test diarios, y lo ideal sería llegar a 10 mil test diarios. El problema es que el test no es rápido como la gente piensa, que vas, te haces el test y está listo a la media hora, eso no, es un test que tiene una lentitud, y en algunos casos se envía al ISP para corroborar el resultado. Hay ciudades que desgraciadamente, y por razones estratégicas, no tienen un laboratorio, esas ciudades tienen que trasladar el test a otras ciudades de Chile, entonces eso demora. Y eso se está tratando de acelerar, con la concurrencia de las universidades, hay varias que ya se han sumado a la cadena de laboratorios que están haciendo el test.

-¿Por qué, si hay un buen manejo frente a la pandemia, tenemos esta presión tan fuerte por una cuarentena total? Especialmente uno lo ve en grupos de izquierda, pero también en el Colegio Médico, que llaman a cuarentena nacional, algo que usted calificó de solución populista…

-La cuarentena debe ser progresiva, tal como lo ha dicho la OMS y su representante en Chile, el doctor Fernando Leanes. La mesa social Covid-19 también está de acuerdo, hasta el momento, en una cuarentena progresiva. No tengo la información del comité de expertos del ministerio de Salud. ¿Por qué no se puede hacer una cuarentena total sin preparación y de la noche en la mañana como pedían algunos? Porque eso es quebrar la posibilidad de que la gente más humilde que vive vendiendo sándwiches en una constructora, o vendiendo sopaipillas a la salida del Metro, que tiene un único taxi y él es el dueño y el chofer, o que reparte comida… ¿de qué van a vivir? Si no estamos en un país donde todos son asalariados. Ellos están pensando en los asalariados, a los diputados y senadores les importa un comino, porque van a recibir su sueldo igual, van a ir a un bancomático y van a sacar la plata. Pero la nana, que hay familias que les seguimos pagando, pero hay otras que no, ¿de qué van a vivir si les impiden trabajar?.

«Aquí hay ciertos grupos que están todavía con la mentalidad de la protesta. Esto es como seguir con la protesta, pero con otra justificación, utilizando el coronavirus para paralizar el país».

-O sea, es una razón básicamente económica, el cerrar Chile significaría que la gente en vez de morirse de Covid-19 se moriría de hambre…

-Por supuesto, y la mamá que tiene un niño y que trabaja de nana y que alimenta al niño con la plata que ella gana, ¿como lo va a alimentar? Yo no diría incluso económica, este es un problema de determinantes sociales, y la gente que trabaja en salud y en salud pública lo sabe muy bien. Pero hay una cantidad de alcaldes, diputados y comentaristas que están todos los días en matinales hablando sin saber realmente de qué se trata el tema. Los determinantes sociales significan que la salud depende de la educación, de la calidad de la vivienda, de el sueldo o salario. Si está empleado o desempleado, del medio ambiente y sobre todo, del estado de salud previo que tenga la persona, ahí van las vacunas, los medicamentos, los controles médicos… Imagínate que haya cuarentena total, un viejito jubilado ¿como va a ir a retirar su pensión?, ¿como va a ir a retirar el medicamento que necesita para la diabetes y para la presión? Se va a morir de diabetes, o se va a morir de hipertensión. ¡Por favor razonen!, ¡piensen! antes de tomar esas medidas tan catastróficas. Aquí hay ciertos grupos, y lo voy a decir aunque me molesten, que están todavía con la mentalidad de la protesta. Esto es como seguir con la protesta, pero con otra justificación, utilizando el coronavirus para paralizar el país. Y eso no lo podemos permitir, las cosas tienen que hacerse técnicamente, con orden y con consenso, con diálogo y con colaboración. como dijo el Ministro Blumel.

-¿Eso es lo que explica que hoy estén defendiendo la cuarentena, señalando que es un privilegio de clases?

-La cuarentena lo que significa es que tú no puedes salir del lugar donde estés, no es que no puedas entrar. Los alcaldes que bloquean calles y que bloquean carreteras y que infringen la ley, no entienden lo que es cuarentena. Uno decreta cuarentena cuando hay un número determinado de pacientes por 10 mil habitantes, para que los habitantes que tengan cuarentena en esa región no salgan. No es que impidas que entre gente, entonces tampoco entienden el concepto. Y esa gente que está en cuarentena dentro de una ciudad y dentro de una comuna no pueden salir, porque se sabe que ahí hay una gran circulación viral, y pueden llevar el virus a otros lugares. Eso es lo que hay que evitar. Eso se llama confinamiento, se llama contención de la pandemia, y en parte, es distanciamiento social. Ese distanciamiento social que tiene que tener esa comunidad con otras comunidades es lo que va impedir la diseminación del virus.

-La inserción que publicaron 250 médicos el fin de semana pasado, entre los cuales estaba usted, para apoyar la estrategia de la autoridad sanitaria ¿busca justamente tratar de evitar que se imponga como un objetivo político la cuarentena total, como si fuera en realidad un objetivo sanitario?

-Esa inserción va en la línea de que hay que respetar la institucionalidad, y en una situación de crisis, en una situación de gran alerta mundial, nacional y sanitaria, tiene que haber una sola voz, tiene que haber una sola línea, y esa línea hay que respetarla, siempre que obviamente escuche y llegue a consenso. Esos consensos deben hacerse en forma interna y no por los medios de comunicación, y una vez que se llegue al acuerdo se comunica y se acata. Pedimos que se respete a la autoridad sanitaria y no que se esté llamando al ministro como «un asesino de delantal blanco». Eso no contribuye para nada al manejo racional. Yo no sé qué persigue esa gente que dice que el Ministro es un asesino con delantal blanco, ¿adónde queremos llegar?

-Ese es un tuit del Partido Comunista…

-Cuando participamos de la pandemia H1N1 y yo formé parte del comité asesor del ministro (Álvaro) Erazo, jamás vi actitudes de este tipo. Pienso que se está trasladando el odio político, o las diferencias políticas, que pueden ser legítimas, a la pandemia. Aquí atacan a Mañalich, atacan al Presidente, cuando en realidad al que hay que atacar es al virus. Ellos están equivocados de target, equivocados de hacia donde disparar. Totalmente equivocados.

«Están disparando mal, están disparando contra el gobierno, contra Piñera, contra Mañalich, y no contra el Covid».

-Lo que no hizo la Mesa social de paralizar Chile, lo pretenden hacer con la excusa de la pandemia hoy día…

-La Mesa Social Covid-19, por eso se llama así, porque es una mesa social que tiene otra finalidad justamente, unir a los chilenos, tener una vocería única, trabajar en forma colaboradora, escuchar todas las opiniones, y avanzar en contener la epidemia y salvar la mayor cantidad de pacientes posibles, salvar vidas humanas… Totalmente contrario a la otra primera línea. La primera línea aquí es una primera línea de salvataje, de sacrificio, de trabajo y es la primera línea de salud, de todos los auxiliares, médicos, enfermeras, la gente que hace urgencias, los tecnólogos médicos, los kinesiólogos, en fin, esa es la primera línea que tenemos que relevar ahora y destacar, y aplaudir.

-La presidenta del Colegio Médico Izkia Siches dijo en una entrevista en CNN que la Mesa Social Covid-19 era una instancia cosmética, porque no se están tomando medidas concretas, sino que solamente se buscaría dejar tranquilos a los alcaldes y al Colegio Médico…

-Bueno, CNN Chile, entre nosotros, y me importa un comino lo que digan, porque lo van a escuchar, se ha dedicado más a boicotear que a colaborar, y lo digo con todas sus letras. A boicotear la mesa, la unidad nacional. Aquí están disparando mal, están disparando contra el gobierno, contra Piñera, contra Mañalich, y no contra el Covid. Ojalá que disparen contra el covid mejor. Pido, por favor.

-Pero el Colegio Médico puede disentir…

-Por supuesto, todos podemos disentir, pero hagamos el disenso dentro de la mesa, dentro de la discusión que tenemos dos veces por semana, eso es lo que les pido. Y no desprestigiar esta mesa que ha sido tremendamente útil, tremendamente colaborativa. Imagínate el documento que salió sobre los temas éticos, y va a salir un documento de la salud mental y nosotros estamos tratando de que el gobierno en esa mesa escuche todos los problemas, todas las quejas y todas las cosas que hay que solucionar de parte de la solicitud de los alcaldes y el Colegio Médico. Entonces, salir por fuera diciendo que la mesa es cosmética, o que sus objetivos son cosméticos… Yo lo encuentro que es inadecuado, y se lo dije a Izkia, y se lo voy a decir de nuevo. Ella en la mañana me escribió diciendo que sabía que yo estaba enojado con ella, y yo le dije que en realidad estoy molesto con sus palabras, porque desacreditan a todos los miembros de la mesa, a todos los colegas que estamos trabajando ahí, desacredita a los alcaldes, al mismo ministerio. Pongámonos de acuerdo, si usted quiere decir eso dentro de la mesa dígalo, pero no a los medios de comunicación, y si ella quiere decirlo a los medios de comunicación, quiere decir que no comparte lo que estamos haciendo en la mesa, yo lo entendería así.

«Hay una cantidad de alcaldes, diputados y comentaristas que están todos los días en matinales hablando sin saber realmente de qué se trata el tema».

-¿Se va a tener que retirar probablemente?

-Creo que no sería bueno que se retirara.

-Pero acusar al gobierno de falta de transparencia y de fracasar en la estrategia como era su actitud antes de sentarse en la Mesa… uno pensaba que había cambiado de actitud…

-Creo que cambió de actitud, porque el día que salimos todos juntos fue muy bonito, una jornada muy hermosa, ojalá que quede inscrito en la historia de Chile. Ese domingo, cuando se inició la primera reunión y todos hablaron y dijeron que borrón y cuenta nueva, que se habían pedido disculpas entre ellos y que íbamos a trabajar unidos por una sola meta, que era la salud de los chilenos. Y eso es lo que tenemos que mantener.

-Doctor, el hecho de que el virus nos pille a la entrada del invierno, cuando van a actuar otros virus oportunistas como el sincicial o la influenza, ¿hará más gravosa la situación de lo que ha sido en Europa, que los pilló saliendo del invierno?

-Eso está por verse, como es un virus nuevo es una situación epidemiológica absolutamente nueva. La campaña de vacunación ha sido muy exitosa, más del 65%, 67% de la población ya está vacunada, y hay que vacunar rápidamente a los niños, porque por haber cerrado los colegios hay niños que quedaron sin vacunarse. Unos se han ido a vacunar, una mayoría importante a los consultorios, pero hay que retomar esa vacunación a los niños. Por lo tanto, tenemos que ver la realidad de lo que pase en base a las curvas. Normalmente, y todos los años, yo trabajo en eso, las curvas de los virus colisionan entre ellas. Cuando hay influenza, la influenza sube sube sube y siempre llega a un máximo, no se mantiene eternamente, y de repente empieza a aparecer el sincicial respiratorio, que empieza a subir, y la influenza empieza a bajar. O baja el sincicial y sube el adenovirus, es decir, los virus colisionan entre ellos, hay una lucha ecológica entre ellos, porque se están disputando una presa, que es el ser humano.

-¿Podría ser que tener los virus nos protegiera?

-Habría que ver eso, habría que ver si la entrada del otro virus potente, como la influenza, hace disminuir o hace desplazar al coronavirus. Eso es una teoría, pero es lo que se ve todos los años con la circulación viral, y el ISP lleva un registro magnífico de todos esos datos, si uno entra a la página del ISP lo ve. Es un volcán.

-¿Esta situación no la hemos visto, por ejemplo, en China? Esta pelea de virus en temporada invernal…

-No tengo los datos de China con respecto a la circulación de otros virus, pero creo que si estamos bien preparados puede ser que observemos una buena circulación viral. Es muy importante sí hacer un alcance aquí, el coronavirus hasta el momento no afecta a las embarazas en forma grave o a los niños menores de 9 años en forma grave, pero sí la influenza, por lo tanto, la orden o directriz de vacunar contra la influenza es muy importante. Porque ellos a lo mejor se salvan del coronavirus, pero no de la influenza que sí ataca a los niños menores, y el sincicial también, pero contra este no tenemos vacuna.

-Hay países que siguen preparándose para un segundo brote, que no descartan que los contagiados y recuperados vuelvan a caer enfermos, lo cual obligaría a continuar con los ciclos de cuarentena para volver a impedir a futuro los peaks. ¿Esa eventualidad de recaída usted la ve probable?

-La estrategia China con respecto a la segunda oleada está dirigida más bien a aquellos pacientes que estuvieron fuera del área de mayor contagiosidad y quieren volver o entrar al área, y tienen igual el virus, o lo van a contraer… No es que haya otro virus, o que el virus vuelva a infectar a una persona, hasta el momento eso no está claramente demostrado. Los estudio que ya se han hecho en sangre de pacientes recuperados demuestran que los pacientes recuperados tienen una alta tasa de anticuerpos medido con inmunoglobulina G y M. Esa alta tasa de anticuerpos impide que el sujeto vuelva a infectarse con el mismo virus. Si el virus muta o tiene un cambio, claro, podría ser… Tanto es así que ya están saliendo artículos, y me enviaron uno de España, donde se está estudiando y a lo mejor ya utilizando el suero en los pacientes que se han recuperado, para inyectárselos a los pacientes graves. Esos pacientes recuperados tienen tan alta cantidad de anticuerpos que ayudan a pacientes más graves a recuperarse. Eso es una luz de esperanza.

-Si es que no llega la vacuna entre medio…

-Vi que ya hay resultados positivos en ratones, no en seres humanos, con respecto a vacunas para el coronavirus. Los ratones fueron capaces de generar anticuerpos, que eso es fundamental, así es que es probable que tengamos un avance con la vacuna, y nosotros estábamos pensando que se iba a demorar mucho más.

-¿Pero a nosotros no nos va a borrar la temporada?

-A nosotros no nos va a llegar todavía, porque hacer y fabricar una vacuna, como tú muy bien sabes, demora mucho tiempo, y hay que hacer muchas pruebas biológicas, tener voluntarios, en fin.

-¿Y no nos estamos volviendo un poco locos? Porque nos dedicamos a contar los muertos minuto a minuto, cuando sin esta pandemia se producen 150 mil muertes diarias por otras causas médicas…

-Creo que la importancia que tiene este virus, primero es que es un virus desconocido, eso crea mucho temor; segundo, es un virus que no sabemos cómo se va a comportar, porque hay dudas con la segunda ola, estoy de acuerdo con eso; tercero, es un virus que ha producido un desastre económico mundial gigantesco, cosa que no se ha visto con otros virus u enfermedades.

-¿Pero la reacción ha sido histérica o ha sido apropiada?

-No estamos preparados, no tenemos cura, no tenemos vacuna, no tenemos cómo conocer bien su evolución, o sea, nos estamos enfrentando a lo desconocidos, y la gente a lo que más le teme es a los desconocido. Creo que la actitud que ha tenido la OMS es la correcta, hay que alarmar a la población, la gente tiene que cuidarse, y la OMS ha repetido siempre que la mejor forma de cuidarse es el aislamiento social, y el cuidarse a uno mismo, cuidar a su familia y a los adultos mayores. Lavado de manos, estornudar y toser en la manga, usar pañuelos de papel, volver a lavarse las manos… si eso es lo básico, el distanciamiento social, mientras no tengamos vacuna ni tratamiento específico, no vamos a poder hacer más que eso, y testear, testear, testear, para evitar que esa gente que es positiva siga contagiando.

-¿En la Mesa Social Covid-19 están viendo si distanciamiento social está siendo efectivo en las comunas sin cuarentena?

-Eso hay que corregirlo, yo apelo a la razón, no a la fuerza. Que la gente entienda por la razón y por el convencimiento de que tiene que hacer aislamiento social. Desgraciadamente en Temuco la diseminación gigante que hemos tenido fue por errores de ese tipo, gente que tomó un avión y que tenía el virus, personal sanitario, autoridades que fueron a reuniones teniendo el virus… Entonces ahí está el ejemplo más paradigmático que eso es lo que favorece la diseminación, y es tan fácil no haber ido, o haberse quedado en la casa, se hubieran evitado montones de problemas. Falta conciencia social, tener conciencia social en este minuto.

-Espero que se pongan de acuerdo en la mesa con la presidenta del Colegio Médico…

-Sí, nos vamos a poner de acuerdo. De todas maneras nos vamos a poner de acuerdo, porque la vida es así, palabras sacan palabras, pero el ser humano tiene que saber dialogar. Importa Chile, el amor por Chile y salvar pacientes, trabajar por la población chilena e inmigrantes.

Por Pilar Molina para ellibero.cl

