A principios de esta semana, cuatro meses completos después de que el coronavirus hiciera el salto entre especies para infectar al paciente cero, la verdad sobre sus efectos en la población china ha comenzado a ser noticia.

Oficialmente, el número de infectados y muertos en China todavía se mantiene firme en 81.000 y alrededor de 3.300, con un solo dígito que se agrega a ambos conteos a diario.

Pero las noticias así de grandes no pueden mantenerse reprimidas, no para siempre, de todos modos.

Según fuentes de la comunidad de inteligencia de EE. UU., las estadísticas oficiales de China están muy alejadas, con una diferencia de un orden de magnitud entre la historia oficial y los hechos. verdaderos.

Un residente de Wuhan, la ciudad donde se originó la enfermedad, declaró: “Los incineradores han estado trabajando todo el día, entonces, ¿cómo pueden morir tan pocas personas?”

A pesar de que Wuhan tiene una población de más de 11 millones de habitantes, los funcionarios de la ciudad reportaron cero casos nuevos entre el 18 y el 22 de marzo, lo que es casi imposible cuando se observa lo que la enfermedad ha causado a los centros de población en otras partes del mundo dentro de ese mismo período de tiempo.

Para aquellos que optan por ponerse del lado de la máquina de propaganda de China, que ahora afirma (bastante contundentemente) que estas revelaciones no son más que los intentos de la administración Trump de desviar la atención de los números que se disparan dentro de los Estados Unidos, vale la pena mirar la cadena de mentiras que el gobierno chino ha lanzado desde que esta crisis comenzó en diciembre.

Una línea de tiempo de engaño

El 6 de diciembre de 2019, cinco días después del inicio de los síntomas del primer paciente identificado, su esposa, una mujer de 53 años que no tenía antecedentes conocidos de exposición directa al mercado húmedo de Wuhan donde trabajaba su esposo, fue hospitalizada con síntomas similares a la gripe.

El hecho de que la pusieran en una sala de aislamiento indicaba al menos una fuerte sospecha de que el virus tenía potencial de transmisión de persona a persona.

Según los CDC (Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades) chinos, para el 21 de diciembre, estos dos casos se habían convertido en un grupo lo suficientemente significativo como para llamar la atención de los médicos chinos.

Para el 25 de diciembre, los casos se habían extendido al personal médico de dos hospitales de Wuhan.

El gobierno chino decidió no comentar sobre los peligros de la transmisión del virus de persona a persona.

Como se indicó en The Lancet , una revista médica revisada por pares con 200 años de antigüedad, el 30 de diciembre de 2019, el Dr. Li Wenliang, un oftalmólogo, envió un mensaje a un grupo de colegas médicos advirtiéndoles sobre un posible brote de una enfermedad que se parecía al síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) en Wuhan, provincia de Hubei, China, donde trabajaba.

Enviado en forma de mensaje privado, alentó a sus colegas médicos a protegerse de la infección.

Al día siguiente, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan declaró: “La investigación hasta el momento no ha encontrado ninguna transmisión obvia de persona a persona y ninguna infección del personal médico”.

El 3 de enero, el Dr. Li firmó una declaración reconociendo su “delito menor” y prometiendo no cometer más “actos ilegales”.

Ese mismo día, el periódico The Straits Times , con sede en Singapur, informó que: “Después de que varios lotes de resultados de la secuencia del genoma fueron devueltos a los hospitales y presentados a las autoridades de salud, un empleado de una compañía de genómica recibió una llamada telefónica de un funcionario de la Comisión de Salud de la Provincia de Hubei , ordenando a la compañía que deje de analizar muestras de Wuhan relacionadas con la nueva enfermedad y destruya todas las muestras existentes”.

Según un estudio del New York Times sobre datos de teléfonos celulares de China, 175.000 personas huyeron de Wuhan ese día.

Pasaría otro mes antes de que Estados Unidos prohibiera a los ciudadanos chinos ingresar al país.

Los días 4, 5, 8 y 10 de enero, la Comisión de Salud de la ciudad de Wuhan continuó insistiendo en que este nuevo virus no conllevaba ningún riesgo de transmisión de persona a persona.

El 10 de enero, el Dr. Li, el mismo hombre que había sido censurado por el gobierno por hacer declaraciones que contradecían esta postura, comenzó a desarrollar síntomas parecidos a la gripe.

Estaría muerto de la enfermedad en menos de un mes después.

El 11 de enero, la Comisión de Salud de la ciudad de Wuhan emitió una actualización que decía: “Los 739 contactos cercanos, incluido 419 personal médico, se han sometido a observación médica y no se han encontrado casos relacionados … No se han detectado nuevos casos desde el 3 de enero de 2020. En la actualidad, no se han encontrado infecciones del personal médico y no se ha encontrado evidencia clara de transmisión de persona a persona “.

El 13 de enero, el primer caso fuera de China fue documentado en Tailandia.

Al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud declaró en un tuit que “las investigaciones preliminares realizadas por las autoridades chinas no han encontrado evidencia clara de transmisión de humano a humano del nuevo coronavirus”.

El 15 de enero, se identificó el primer caso en Japón.

Ese mismo día, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan comenzó a modificar su opinión, declarando: “No se puede descartar la posibilidad de una transmisión limitada de persona a persona, pero el riesgo de transmisión continua de persona a persona es bajo”.

El 19 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró: “No se sabe lo suficiente como para sacar conclusiones definitivas sobre cómo se transmite, las características clínicas de la enfermedad, el grado de propagación o su origen, que aún se desconoce”.

Al día siguiente, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, en un intento final, ahora inútil, de limitar la epidemia en expansión, declaró: “No se encontraron casos relacionados entre los contactos cercanos”.

El 21 de enero, los CDC informaron el primer caso confirmado de coronavirus en los EE. UU.

El 22 de enero, el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, se dobló al alabar la respuesta de China a esta epidemia:

Me impresionaron mucho los detalles y la profundidad de la presentación de China. También aprecio la cooperación del Ministro de Salud de China, con quien he hablado directamente durante los últimos días y semanas. Su liderazgo y la intervención del presidente Xi y el primer ministro Li han sido invaluables, con todas las medidas que han tomado para responder al brote.

Gran parte del resto de esta trágica saga es de conocimiento público.

Regreso al presente

Hoy, más de 220.000 estadounidenses están infectados, con, en promedio, más de 20.000 casos nuevos que se reportan diariamente. Más de 5.000 han muerto, con casi 1,000 nuevas muertes directamente atribuidas a esta enfermedad que se agregan al total cada día solo en los EE. UU.

En todo el mundo, los muertos suman más de 51.000, con un millón de casos confirmados.

Y, sin embargo, hasta el día de hoy, el foco de las investigaciones, al menos de los miembros más audibles del Congreso de EEUU, no están en lo que hizo el gobierno chino y en lo que nos costó, sino en los pasos en falso tomados por la administración Trump después que el genio. ya estaba fuera de la lámpara.

Mi siguiente pregunta es por qué Alexandria Ocasio-Cortes, también conocida como Lexi del condado de Westchester, está lanzando su aluvión habitual de acusaciones de intolerancia y clasismo cuando tenemos un curso de acción real, comprobable e innegable de una gran potencia extranjera que condujo a una gran pérdida de vidas en suelo estadounidense.

No hay teorías de conspiración, no hay opiniones sesgadas que se hagan pasar por hechos publicados en las redes sociales para afectar los resultados electorales, sino la pérdida real de vidas.

Una narrativa familiar

A partir de ahora, ha habido docenas de ataques contra personas asiáticas en los Estados Unidos como resultado de este brote.

Ataques de fanáticos, cuyos puntos de vista racistas pueden haber sido envalentonados y validados por estos eventos, pero ciertamente no engendrados por ellos, contra personas que no tuvieron nada que ver con esto.

Pero ha habido miles, no docenas, sino miles , de muertes; miembros de todos los grupos demográficos, asiáticos y todos los demás, todos derivados de este brote.

Y todas estas muertes se remontan a una sola causa.

¿Creen que los crímenes de odio son una epidemia? No, damas y caballeros. Las epidemias son epidemias, y esta tiene un origen claro y comprobado.

Ya sea que esta situación fue creada por medidas activas o por mentiras de omisión, las acciones del gobierno chino fueron, a lo que se refiere la ley, causas inmediatas de esta epidemia actual.

Causas inmediatas … y no estaríamos en la situación en que estamos hoy sino fuese por las acciones de estos hombres.

Este es el mismo gobierno, por cierto, que hoy insiste en que llame a este virus COVID-19 y no a la gripe de Wuhan o al virus chino o cualquier otro nombre que culpe o indique a donde pertenece.

El mismo gobierno que permitió otros brotes en el curso de la historia reciente:

2002 – SARS

2003 – gripe aviar H5N1

2010 – gripe porcina H1N1

2012 – H7N9

Pero si le preguntas a los izquierdistas convencionales y a sus portavoces, se supone que debemos preocuparnos más por algunos ataques aleatorios de trogloditas violentos contra personas que odian mucho antes de que todo esto comenzara.

Hablemos de prioridades.

¿Por qué no retrocedemos y miramos otros números de la historia reciente?

Hace casi 19 años, 3.000 personas murieron en un ataque contra los EE. UU. En ese día, dos aviones llegaron a las torres del World Trade Center, un tercero al Pentágono y un cuarto, gracias a las acciones de un puñado de pasajeros condenados, no golpeó a nada pero cayó en un campo abierto en Pennsylvania.

A partir de hoy, cerca de 6,000 estadounidenses están muertos porque el gobierno chino no puede (o no) asumir la responsabilidad de su negligencia.

Incluso las estimaciones más conservadoras sitúan el recuento total de víctimas mortales de esta epidemia en 100.000.

100,000 … muertos porque la administración Xi no pudo o no quiso alertar al resto del mundo sobre el riesgo.

No importa restringir las prácticas de mercado húmedo que llevaron a esta crisis.

No importan las cuarentenas y el distanciamiento social y el resto de las medidas con las que estamos viviendo día a día, estoy hablando de una advertencia simple y básica para el resto del mundo de que un virus asesino está suelto.

El gobierno chino tardó un mes completo en hacer eso. Retrasó el anuncio, y hoy, a pesar de la evidencia, continúa evadiendo la culpa.

Y cuanto más la verdad lucha por salir, más su máquina de propaganda bombea la cortina de humo.

Hoy, en este país, y en la mayoría de los sistemas de justicia occidentales, la participación pasiva en una muerte sigue siendo un delito. Hay asesinato y homicidio involuntario. Uno lleva un castigo más severo que el otro, pero ambos son punibles.

Entonces mi pregunta es: ¿Qué vamos a hacer con respecto al crimen cometido aquí? ¿Vamos a culpar al presidente por ser un imbécil y no actuar lo suficientemente rápido cuando esta peste llegó a nuestras costas? ¿O vamos a poner la responsabilidad sobre el Partido Comunista Chino que se sentó y preparó una narrativa en lugar de contener el brote y advertir al mundo en un momento en que podría haber hecho una diferencia?

No responsabilices de esto a tus conciudadanos.

No responsabilices de esto a las personas que sufren junto a ti.

Pongan la responsabilidad en la institución que lo merece: la institución implacable, que todo lo ve y todopoderosa que ha mantenido a la mayor población del mundo encadenada a su voluntad desde 1949: el Partido Comunista Chino.

Y señale a los miembros de nuestra propia máquina emergente de propaganda izquierdista que está haciendo todo lo posible para usar esta epidemia como un punto de influencia política.

El largo camino a casa

Pasarán meses antes de que podamos comenzar a comprender los efectos duraderos de esta epidemia.

Pasarán semanas antes de que se pueda evaluar científicamente la verdadera naturaleza de su letalidad.

En este momento, incluso las autoridades más calificadas ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre dónde colocar el punto decimal en la tasa de mortalidad.

La economía se ha detenido. El mercado de valores está en una situación de arrastre.

Con suerte, cuando todo esto esté dicho y hecho, podemos estar de acuerdo como sociedad en al menos una lección aprendida.

El Partido Comunista Chino es la organización más peligrosa del mundo y, quizás, la organización más peligrosa que haya existido.

Hasta que nos enfrentemos esa dura realidad, estamos condenados a sufrir a través de una corriente interminable de epidemias cada vez más mortales y cada vez más frecuentes.

Recordemos que la fortuna favorece a los valientes.

Alex Koyfman es el editor de Wealth Daily y editor fundador de Microcap Insider

Artículo publicado originalmente en Wealth Daily el 2 de abril de 2020 | Traducción libre del inglés por lapatilla.com

