La ministra Cecilia Pérez (45 años) se encuentra todos los días en su oficina instalada en el Estadio Nacional. El coronavirus le hizo tomar esta decisión en marzo. Dice que el traslado, por ahora temporal, tiene fines prácticos y le permite estar más encima del sector que dirige. En tiempos de crisis, recalca, hay que readecuarse.

“Esta pandemia ha impactado en toda la sociedad. Eso no ha dejado exento al deporte y ha significado, por ejemplo, suspender todos nuestros talleres, donde como Mindep llegamos al año, más menos, a 900 mil beneficiarios”.

¿Cómo se responde a la incertidumbre de los deportistas?

En enero y febrero, muchos deportistas estaban buscando clasificar a Tokio y se vieron seriamente afectados, porque en Europa y Asia se suspendieron muchos de sus eventos. Y a partir de marzo, incluyendo nuestro continente, se terminaron de suspender totalmente. Hasta ahora tenemos calendarizado mayo y sin duda esto nos obliga a replantear el trabajo del plan olímpico, que teníamos en conjunto con el COCh y el Comité Paralímpico. Primero resguardando la salud de nuestros deportistas; segundo, trayéndolos de regreso al país; tercero, acompañándolos en sus cuarentenas; y, hoy día, trabajando desde el Plan Olímpico para reprogramar el segundo semestre, mirando a Tokio 2021.

Ellos quieren saber qué pasará con sus planes deportivos. En otras palabras, con el dinero que reciben…

En el Mindep nos hemos enfocado en todas las áreas, incluidas las becas Proddar (Programa de Desarrollo para Deportistas de Alto Rendimiento). La próxima semana habrá novedades, lo estamos trabajando jurídicamente.

¿Les garantiza a los deportistas que no perderán su dinero?

Así es, el dinero de los deportistas no se tocará. Habrá flexibilidad en las becas Proddar, basados en el argumento jurídico que es el caso fortuito o la fuerza mayor. Nadie está obligado a lo imposible. Lo que se proyectó para el año 2020, con respecto a los eventos fundamentales donde ellos debían revalidar marcas, ranking o medallas, claramente no los van a poder hacer. Nosotros estamos tomando todos los resguardos para garantizarles el pago de la beca.

¿Ellos deberán cumplir con algún trámite en esto?

La próxima semana daremos a conocer el paragua jurídico del pago de la beca, mes a mes, y luego, con ellos y sus entrenadores, vamos a establecer una nueva propuesta de validación de eventos. A los deportistas no se les va a perjudicar en sus ingresos mensuales, el producto de su propio esfuerzo.

¿Tiene sentido pensar en recursos para el deporte en un momento de crisis a nivel país?

Hoy más que nunca el deporte es fundamental, como lo ha señalado la OMS. Hacer deporte y tener espacios de rutina física es fundamental, en lugares resguardados, como el hogar. Por eso, presupuestamos el programa de apoyo online, que se llama Entrena en Casa, con cápsulas dirigidas a todos los grupos etarios.

De alguna parte hay que recortar. ¿Dónde en el deporte?

Respecto al presupuesto global del deporte, por cierto que esta pandemia nos ha impactado, porque hay actividades que nosotros teníamos planificadas tanto en el ámbito del alto rendimiento como el deporte masivo, que hoy no se están pudiendo realizar. Entendiendo que todos los ministerios debemos concurrir al fondo nacional que el presidente Piñera ha establecido, hemos entregado hasta el momento 2 mil millones de pesos, no tocando hasta ahora el alto rendimiento, Santiago 2023 ni la infraestructura social. Se lo manifesté el lunes a las 54 federaciones: claramente hay parte del presupuesto del alto rendimiento que nosotros vamos a tener que traspasar a los fondos generales de la nación, para que se puedan utilizar en el sector salud.

¿Un cálculo? ¿De qué partes del alto rendimiento hablamos?

Estamos haciendo una planificación de ajustes, tanto en la Corporación Santiago 2023 como en el alto rendimiento, particularmente en lo relacionado con la misión a Tokio, que ya no se hará este año, y la planificación del plan olímpico por aquellas actividades que no se puedan realizar en 2020. Todavía no tenemos un cálculo, pero cuando esté lo vamos a comunicar.

¿Esos ajustes tocarán o no la preparación de los deportistas?

No. Nosotros estamos velando por cautelar los planes de entrenamiento y los eventos deportivos nacionales e internacionales del segundo semestre, apuntando a que nuestros deportistas se presenten de la mejor forma posible.

¿Los plazos de las licitaciones de las obras para Santiago 2023 se cumplirán en abril y mayo?

Hasta hoy no tenemos ninguna afectación negativa en la planificación para Santiago 2023. En proceso de cuatro años y éste nosotros lo denominamos el año de poner la pala en los proyectos de infraestructura sólida. Hasta ahora no estamos atrasados. De hecho, estamos adelantados.

¿Se bajarán por segunda vez los sueldos de los ejecutivos de la Corporación Santiago 2023?

Esos sueldos ya se reajustaron en relación a cómo salieron en 2018. Hoy la plana ejecutiva, partiendo por el director de la corporación, tiene sus sueldos rebajados en un 20 por ciento. Y equiparados entre hombre y mujer.

¿Pero se rebajarán más?

Le hemos pedido a la dirección ejecutiva de la corporación que demos una señal, no en el sentido de los salarios, pero sí respecto a otros ítems presupuestarios que ya habían sido aprobados.

¿Y usted como ministra acepta que se le rebaje su salario?

Legalmente las remuneraciones del sector público van asociadas a una ley. Es un tema que hoy se está discutiendo en el Congreso y en cuanto sea aprobado, vamos a tener esa rebaja que es justa y es necesaria. Sin perjuicio de eso, simbólicamente el presidente Piñera nos ha pedido hacerlo voluntariamente donando hacia fundaciones. Y hay fundaciones de las que yo soy socia históricamente, como es la Fundación Las Rosas o Unicef. Y yo voy a seguir aportando en ellas.

