A partir del pasado viernes y por varias semanas, Google inició la publicación de una serie de estadísticas provenientes de usuarios de todo el mundo, para medir la eficacia de las medidas tomadas a raíz de la cuarentena por coronavirus en relación al distanciamiento social.

Según explica la compañía en su sitio oficial, la iniciativa, que cuenta con los datos de 131 países, busca evaluar las “tendencias generales de los movimientos en el tiempo y por zona geográfica, en diferentes categorías de sitios, como lugares de ocio, comercios de alimentación, farmacias, parques, estaciones de transportes en común, centros de trabajo y residencias”.

“Esperamos que estos informes ayuden a tomar decisiones sobre la forma de gestionar la pandemia de COVID-19”, puntualiza Google.

¿Cómo lo calculan?

En la publicación, Google señala que para determinar el cambio en las visitas y la duración de la estadía en diferentes lugares, crearon una “línea de base”.

“Calculamos estos cambios utilizando el mismo tipo de datos agregados y anónimos empleados para mostrar los tiempos para lugares en Google Maps”, explica la empresa.

“Los cambios para cada día se comparan con un valor de referencia para ese día de la semana. La línea de base es el valor medio, para el día correspondiente de la semana, durante el período de 5 semanas del 3 de enero al 6 de febrero de 2020”.

Así, los informes muestran tendencias con los datos más recientes que representan aproximadamente 2-3 días atrás, tiempo que demoran en generar los informes.

Privacidad

De acuerdo a los encargados del trabajo, las tendencias mostrarán un aumento o disminución del porcentaje de visitas en estos sitios, a partir de datos trazados de forma anónima. En ese sentido, para impedir cualquier intento de identificar a un usuario en el conjunto de datos, la empresa implementó una técnica llamada “confidencialidad diferencial” que agrega “ruido” a los datos en bruto sin perturbar las estadísticas reales.

Google afirma que los datos incluidos en el cálculo dependen de la configuración del usuario, la conectividad y si cumple con el umbral de privacidad. Si este parámetro no se da (cuando un lugar no está lo suficientemente ocupado como para garantizar el anonimato), no se mostrará.

“Incluimos categorías que son útiles para los esfuerzos de distanciamiento social, así como el acceso a servicios esenciales”, asegura la compañía.

“Calculamos estos conocimientos en función de los datos de los usuarios que han habilitado el Historial de ubicaciones para su cuenta de Google, por lo que los datos representan una muestra de ellos. Como con todas las muestras, esto puede o no representar el comportamiento exacto de una población más amplia”, especifica la compañía.

En Chile

En relación a los datos generados en Chile, Google asevera que:

– Ha disminuido en un 73% la tendencia en movilidad para lugares como restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques temáticos, museos, bibliotecas y cines.

– Hay un 55% menos movimiento en lugares como supermercados, almacenes de alimentos, mercados de agricultores, tiendas especializadas de alimentos y farmacias.

– Se reveló un 72% menos movilidad para lugares como parques nacionales, playas públicas, parques para perros, plazas y jardines públicos.

– Un 64% menos tendencias de movilidad para lugares como centros de transporte público, como estaciones de metro, autobús y tren.

– Se detectó un 42% menos tendencias de movilidad para lugares de trabajo.

– Aumentó un 24% la presencia en lugares residenciales.

/gap