Con el plebiscito para el Apruebo o Rechazo postergado para octubre -y las elecciones municipales para abril de 2021- surge la inquietud de sí en una discusión por una eventual nueva Carta Fundamental habría que modificar la figura de los jefes comunales, sus atribuciones y límites luego de los desencuentros y polémicas con autoridades.

El 17 de marzo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei informó que el concejo comunal aprobó un artículo transitorio que regulaba el horario y cierre del comercio debido a la emergencia sanitaria por coronavirus, esto incluía al mall Costanera Center. Horas antes el ministro de Economía Lucas Palacios había dicho que los alcaldes no tenían facultades para decretar el cierre de malls, que solo podía hacerlo el Presidente de la República.

La alcaldesa indicó: “Ahí hay una diferencia de opinión. Él cree que es el gobierno que tiene que efectivamente cerrar los malls, cosa en la que parece que están trabajando”. Agregó que lamentaba “si es que he tomado atribuciones que no me corresponden, no es mi intención. Sin embargo, Providencia es una comuna que recibe 2 millones de visitas diarias, y por eso teníamos que responder muy rápido”.

A inicios de marzo, cuando se detectó el caso de coronavirus en Talca, el primero del país, los alcaldes de Hualañé y San Javier decidieron suspender las clases de los colegios municipales. La medida fue cuestionada por el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien dijo: “La medida es seguir los protocolos, tomar las medidas que la autoridad sanitaria señale respecto de los casos específicos, que tienen que ver fundamentalmente con aislar a algunas personas, no con la suspensión de clases”. La suspensión de clases se replicó en varias comunas y se transformó en una solicitud de muchos ediles hacia la autoridad, hasta que fue algo oficial.

¿En un eventual proceso por una nueva Constitución es necesario dar más atribuciones a los alcaldes? ¿O al menos en estados de excepción para evitar estos desencuentros? La abogada constitucionalista Constanza Hube opina que en estos casos de emergencia, “independiente del sistema que podamos elegir (de gobierno), se trata de decisiones que generalmente se toman en la autoridad central”.

Hube, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica acota: “Las facultades que tienen los alcaldes, no a partir de la Constitución, sino que a partir de la ley orgánica constitucional de municipalidades, son bastante acotadas respecto a este punto”.

Señala por ejemplo que en otros países con una división territorial distinta, como por ejemplo un Estado federal: “quienes toman la batuta respecto de estos temas nacionales es el jefe de gobierno”, pues se tiene “una visión global y panorámica”.

Resalta que esto no obsta a que los alcaldes pidan más información a las autoridades en casos como estos. Agrega que no hay que generalizar las discrepancias entre Ejecutivo y ediles, pues han sido casos puntuales. Con todo, opina que ha habido actitudes de algunos que “son gérmenes de una extralimitación de las facultades que no están permitidas”.

En la Constitución, los alcaldes aparecen en el artículo 118, titulado Administración Comunal: “La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo”.

Las municipalidades están definidas como “corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”.

De la parodia a un dictamen

Fue una imagen que circuló en las redes sociales: Una persona en su casa cambiaba los canales de televisión nacionales y en todos aparecía el alcalde de Las Condes Joaquín Lavín. La persona apagaba la tele y abría el refrigerador, solo para encontrar a Lavín al interior de la nevera.

El video parodiaba la presencia del alcalde la tele, principalmente matinales y noticieros, pero era un comentario general sobre la exposición de algunos jefes comunales. Un hecho que partió en “memes” escaló hasta Contraloría, que en el oficio 6.785 del 24 de marzo señaló que la presencia de los ediles en estos programas, “además de frivolizar la función pública, puede implicar distraer indebidamente tiempo que debe destinarse a las labores propias de la autoridad municipal”.

Al día siguiente, muchos alcaldes volvieron a aparecer en programas. El alcalde de Las Condes confesó que había reflexionado no aparecer en la pantalla para dar a entender que acataría el escrito, pero agregó que “en el mundo de hoy, gobernar de alguna forma es comunicar (…), el alcalde tiene derecho a hablar de temas que, si bien a lo mejor no son estrictamente municipales, puede opinar de otras cosas”.

Marisol Peña, exministra del Tribunal Constitucional, profesora de Derecho en la Universidad Católica indica que previo al dictamen de Contraloría había esgrimido críticas al actuar de los alcaldes junto a la académica Catalina Salem, de la misma facultad.

Peña opina que los alcaldes “han actuado al límite de sus competencias. Y es que ni siquiera la bondad o rectitud del fin que se persigue -como ayudar a enfrentar la pandemia que nos afecta- justifica pasar por sobre el artículo 7° de la Constitución, según el cual ninguna magistratura, persona o grupo de personas, pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias. Por lo demás, la Constitución, ya prevé, en su artículo 126, que es la ley la que deberá dirimir las cuestiones de competencia entre las autoridades nacionales y comunales. No debiera llegarse a eso. Toda autoridad debe coordinar sus esfuerzos con las autoridades nacionales durante el estado de catástrofe”.

