El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, ofreció una conferencia de prensa virtual mediante video conferencia desde su casa donde se encuentra realizando aislamiento preventivo.

El estratega, analizó lo que ha sido el trabajo a distancia de sus dirigidos y valoró que “siempre hay una comunicación directa. Hay un protocolo, incluso antes de que sucediera todo, y luego se fue haciendo un plan individual en función de las condiciones y espacio disponible de cada uno”. “En todo lo que pueda ocurrir, siempre hemos encontrado buena voluntad. Con los directores, hemos mantenido contacto directo”, agregó.

Sobre un eventual torneo con playoff durante el segundo semestre, como medida para retomar el fútbol, Caputto sostuvo que “es un tema que escapa la realidad de uno. Tenemos que escuchar como club y decidir lo que será mejor para todos. No podemos quedarnos con lo que sea mejor para uno. Sé que han habido charlas y creo que es muy prematuro vislumbrar algo teniendo todo tan cerca”.

“Hay que estar preparados para ver qué tipo de torneo será, cuándo se vuelve, cómo se va a reanudar y terminar el año. Son cosas que van a venir y hay que estar preparados para ello. Lo futbolístico no pasa a segundo plano, pero tenemos que tener la capacidad de resolverlo, pero la salud es lo primordial”, dijo Caputto. “Hoy solo vislumbro el torneo que está”, añadió.

Sobre la rutina de entrenamientos que envía a sus dirigidos, Caputto comentó que se mantiene de una manera muy similar a cuando no había aislamiento preventivo y que

“Mantengo las mismas rutinas, tanto en los entrenamientos, conversaciones con jugadores y cuerpo técnico y demás cosas relacionadas, porque seguimos en lo mismo. Con los jugadores hemos ido variando rutinas semanalmente”, explicó Caputto.

“Hemos ido viendo el tema psicológico y emocional, tan importante en estas semanas. Fuimos cada semana generando rutinas diferentes, ya sea en la comunicación técnico-táctica y no igualmente con la física que se ha dado mucho más. Y hemos trabajando desde lo individual hasta grupos pequeños y creciendo de a poco para que más allá de los entrenamientos, es que el jugador se vaya ambientando a estar con más gente y controlado”.

“Hemos estado muy encima del jugador. Comenzamos a trabajar en grupos de 3 a 4 jugadores. Ya en las próximas semanas serán grupos más grandes, principalmente viendo lo que hacen. Además tenemos los reportes diarios y semanales, de nutrición, física y psicológica, además médica. En la parte técnica-táctica hemos enviado videos individuales a los jugadores”, completó el ex DT de la selección Sub 17

Sobre una eventual en reducciones en los salarios del plantel y cuerpo técnico, el estratega manifestó que “no hemos conversado el tema como tal. Sí internamente, porque quedamos en que íbamos a conversar y estamos esperando”.

“Todos queremos al club y no queremos que hayan inconvenientes. Seguramente no hemos conversado porque no está todo claro”, explicó.

Consultado por el escenario que prevé para el fútbol post crisis del coronavirus, Caputto afirmó que para él es muy difícil hablar de tiempos para el retorno. “Es complejo, en cuanto a entrenar y volver a jugar. Estamos haciendo trabajos que toman tiempo, ahora dimos trabajos para un mes. Es difícil para nosotros planificar, sin tener a ciencia cierta una fecha en la que vamos a volver”.

“Uno siempre tiende a ser optimista, pero ese optimismo debe estar sustentado con trabajo. Cuando el jugador o el club entiende que estamos atento en toda la parte personal por sobre la profesional, luego eso puede hacer que todos se desarrollen de mejor manera”, aseveró. “Estamos muy contentos con el plantel. Han sido muy profesionales, todos los reportes que pedimos nos los entregan. Por suerte hay mucho cuidado y no hay contagios en nuestro club”, agregó.

Sobre un eventual fichaje de mitad de año en la tienda azul, Caputto sostuvo que es algo en lo que no se ha avocado, debido a la contingencia que atraviesa el club y el país, pero “seguramente la secretaría técnica sigue trabajando en posibles jugadores que puedan llegar al club”.

Finalmente y en relación a la recuperación de los jugadores lesionados, principalmente de Jean Beausejour, Hernán indicó que se encuentra realizando trabajo recuperativo de manera individual “pero siempre reportándose a la parte médica”.

/Eduardo Méndez Garín