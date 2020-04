Donald Trump apuntó este martes contra la Organización Mundial de la Salud, a la que acusó de haber “arruinado” la situación y estar muy centrada en la perspectiva de China.

El mandatario estadounidense recordó que en los primeros meses del brote, la OMS no recomendaba el cierre de fronteras. “Afortunadamente rechacé su consejo”, indicó Trump, en referencia a su temprana decisión de suspender la entrada de extranjeros que hayan estado en China en los últimos 14 días, tomada a fines de enero.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020