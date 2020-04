En estos días en el que las personas de todo el mundo se encuentran en cuarentena, varios testigos de diferentes partes del planeta han estado informando sobre sonidos misteriosos, inquietantes y casi apocalípticos. De acuerdo con los testigos de este fenómeno inexplicable, escuchan zumbidos y fuertes estruendos, sonidos metálicos, sonidos de algo invisible en el cielo, sonidos de trompetas que vienen del cielo.

Pero, ¿estos sonidos realmente provienen del cielo o está sucediendo algo más?

Una investigación en profundidad sobre este tema realizada por Linda Molten Howe ha demostrado que el secreto de estos sonidos está dentro de la Tierra. La tierra esta cambiando anunciando su evolución.

Estos son los videos:

*Extraño sonido escuchado en la ciudad de Bratislava capital de Eslovaquia el 3 de abril de 2020 a las 6:00 am

*Extraño sonido escuchado en la ciudad de Bratislava capital de Eslovaquia el 3 de abril de 2020 a las 7:17 am

*Extraño sonido escuchado en Dubái ciudad emirato de los Emiratos Árabes Unidos el 1 de abril 2020 a las 4:31 am

*Extraño sonido escuchado en las colinas de un parque local en Pennsylvania, EE.UU el 31 de marzo 2020

*Extraño sonido escuchado en el Oriente Medio el 23 de marzo 2020

*Extraño sonido escuchado en la ciudad de Vienna Austria el 2 de abril 2020

*Extraño sonido escuchado en la ciudad de Örebro Suecia el 24 de marzo de 2020

A continuación vídeo con los 7 videos de los extraños sonidos escuchados en el cielo en diferentes partes del mundo compartidos por los testigos.

/psg