Un segundo paquete con medidas del “Plan Económico de Emergencia” para ir en ayuda de las familias, los trabajadores y las empresas, en medio de la emergencia por el coronavirus, anunció este miércoles el Presidente Sebastián Piñera.

Dicho plan estará centrado en dos focos, el primero que incluirá un fondo por US$2.000 millones dólares que irá en ayuda de los trabajadores informales. Además, de una línea de crédito con Aval del Estado para emprendedores y empresas, con el fin de que puedan enfrentar la crisis sanitaria.

“La pandemia del coronavirus amenaza no solamente la salud y las vidas de muchos de nuestros compatriotas, sino que también pone en peligro y genera grandes dificultades a las familias, a los trabajadores y a las empresas chilenas, y en cierta forma, pone en riesgo la sobrevivencia de muchas micro, pequeñas y medianas empresas”, partió señalando el Mandatario.

Asimismo, indicó que “estamos plenamente conscientes de los temores, de las angustias, de las incertidumbres que esta pandemia ha generado en la calidad de vida de todas las familias chilenas. También del impacto que está teniendo en reducción de ingresos, pérdida de empleos o incertidumbre respecto del empleo, a muchos trabajadores chilenos”.

Con ello, recalcó que también “estamos muy conscientes de las dificultades que están enfrentando los emprendedores, pequeños y medianos empresarios, por la caída de ventas que esta pandemia está generando”.

Trabajadores independientes

Cabe recordar que el pasado 19 de marzo, el Presidente lanzó un inédito plan por US$11.750 millones y con un primer paquete de medidas de casi el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de país.

En esta ocasión, en tanto, Piñera explicó que “hoy anunciamos una segunda etapa de este Plan de Emergencia, que complementa las medidas tomadas por el Banco Central para mejorar y fortalecer la liquidez de nuestro mercado financiero y las medidas que ha tomado la Comisión de Mercado Financiero, para flexibilizar normas que permitan a empresas y personas y personas poder acceder a estas nuevas fuentes de créditos”.

Esta segunda etapa tendrá dos grandes focos, así detalló que el primero, estará centrado en proteger a las familias más vulnerables, a través de la creación de un fondo de US$ 2.000 millones.

“Nos va a permitir entregar nuevos beneficios a grupos vulnerables de nuestro país que no han sido beneficiados con las medidas anteriores y especialmente, esto beneficiará especialmente a los 2,6 millones de trabajadores informales de nuestro país, que por no tener contrato de trabajo, no tienen acceso a los beneficios del seguro de cesantía”, sostuvo.

Por otra parte, señaló que están trabajando en “un sistema permanente para proteger a los trabajadores independientes que emiten boletas -de honorarios- (…) de forma de dar un sistema permanente de protección frente a emergencias como la pandemia del coronavirus”.

Créditos con garantía estatal

El segundo foco del plan, en cambio, apunta a ayudar a los emprendedores, y micro pequeños y medianos empresarios, a través de líneas de financiamiento que pondrá a disposición el Estado.

“Estas líneas de crédito que van a ser entregadas a los bancos, con garantía del Estado, deberán ser traspasadas por los bancos a los micro, pequeños y medianos emprendedores (…) va a permitir acotar el riesgo de crédito que se está viviendo en estas circunstancias de tanta incertidumbre y de emergencia. En consecuencia, va a facilitar las condiciones para que los bancos puedan prestar este capital de trabajo”, detalló.

Dicha línea de crédito, tendrá un plazo máximo de hasta 48 meses, un periodo de gracia de hasta 6 meses y por un monto equivalente de hasta 3 meses de venta.

La medida estará disponible hasta el 30 de septiembre de este año y permitirá financiar créditos a las empresas por hasta US$ 24 mil millones, lo que equivale a alrededor de 20 veces más de lo que estaba disponible en tiempos normales.

Los bancos comprometidos a participar en este programa deberán otorgar estas líneas de crédito covid-19 con garantía del Estado, para capital de trabajo fresco y hacerlo en forma simple, masiva, expedita, estandarizada y a tasas preferenciales a los clientes que lo soliciten y que cumplan con los requisitos definidos.

Además, Piñera recalcó que “los bancos que presten estos recursos a las empresas beneficiadas y que tiene la garantía del Estado, deberán reprogramar todos los créditos prexistentes con sus deudores y deberán postergar toda amortización de sus créditos antiguos hasta que esta nueva línea de crédito esté íntegramente pagada”.

La garantía que otorgará el Estado dependerá del tamaño de la empresa beneficiada. De este modo, para empresas con ventas inferiores a 25 mil UF anuales, la garantía del Estado podrá llegar hasta el 85% del nuevo préstamo para capital de trabajo.

Mientras que esta garantía será de hasta 70% para empresas con ventas entre mil 25 UF y 100 mil UF anuales, y baja hasta 60% para empresas con ventas superiores a 100 mil e inferiores a 1 millón de UF anuales.

Tales recursos podrán ser usados para sus necesidades operativas y de capital de trabajo, incluyendo el pago de remuneraciones, arriendos, el pago a proveedores, obligaciones tributarias y otras necesidades para mantener operativas sus empresas. No podrán usar estos fondos para amortizar créditos previos con los bancos, pagar dividendos, hacer retiros de capital, hacer préstamos a terceros relacionados.

El anuncio se realiza luego de las conversaciones lideradas por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con partidos políticos de Chile Vamos y la oposición, quienes le transmitieron sus diferentes propuestas en esta materia.

Durante la actividad, el Mandatario estuvo acompañado por el titular de Hacienda; su par de Economía; Lucas Palacios; el presidente del Banco Central, Mario Marcel; el presidente Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez y el director de Presupuestos, Matías Acevedo.

/psg