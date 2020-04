La seremi de Salud metropolitana, Rosa Oyarce, confirmó la solicitud de renuncia por parte del Gobierno mientras estaba en cuarentena preventiva -desde el 23 de marzo- y explicó las razones que se le entregaron.

“Durante la cuarentena se me avisó que iban a nombrar una subrogante, a los dos días, el día 26, me solicitan que tengo que dejar mi trabajo porque van a nombrar a otra personas”, expresó la ahora ex autoridad sanitaria en el matinal Bienvenidos.

“No hay mucha explicación, así es que la verdad es que este es un cargo político, cargo por el cual yo fui nombrada por el Presidente de la República de donde yo todavía no he tenido ninguna solicitud de dejar el cargo. Pero obviamente la representación es la cartera del Ministerio de Salud, por lo tanto, lo hace la subsecretaria”, añadió.

“Posteriormente se me dijo que podía yo elegir el cargo que yo quisiera, yo di tres nombres, ninguno era posible, así es que después me ofrecieron otro que era ir a acompañar en otra cartera un tema de trabajo, pero yo creo que una persona como yo, que me he sacado la ‘mugre’ por la gente, no merecía ese trato”, apuntó Oyarce.

Además, comentó que la decisión “ha sido arbitraria porque yo creo que siempre me he anticipado a los hechos, siempre. He sido una seremi que ha estado siempre antes que ocurran las cosas y yo creo que ese reconocimiento en los funcionarios y eso ha sido así, desde el momento que volví a la Seremi de Salud, con una deuda de más de $1.000 millones, la cual tuve que restituir durante ese año con más de 400 mil licencias paradas, con 30 mil licencias sin pagar a personas embarazadas, con una cantidad enorme de problemas y yo tuve que asumir todo ese trabajo”.

“Posteriormente el estallido social nos incendiaron la seremi, e iniciar un teletrabajo que era innovador para esa época, porque en ese momento no se hacía ese trabajo, haciendo que todos los funcionarios entusiasmados trabajaran conmigo, porque yo soy una persona que comparto con todos y tengo un buen trato. Lo más importante para mí es la gente, el cuidado de la salud estaba siempre antes”, dijo.

Junto con ello, señaló que “el día 26, cuando me pidieron el cargo, ya me lo habían dicho en febrero, por ahí me habían soplado que este tema podría ocurrir, porque yo me tomaba atribuciones, pero la autoridad sanitaria no se toma atribuciones, las tiene, se las otorga el Código Sanitario”.

“Por eso yo tenía que hacerlo, porque si no significa que hago abandono de mis funciones y atribuciones”, enfatizó.

Consultada sobre si hubo algún cuestionamiento por parte del Gobierno central sobre el trabajo que ella estaba realizando, aseguró que “cuestionamientos ninguno, siempre había una mesa de trabajo donde se planteaban los temas y el ministro era muy claro, nunca hubo un reproche ni nada por el estilo”.

“El único antecedente que tengo es que a través de los periodistas nos habíamos enterado de que yo actuaba de forma muy autónoma y que eso significaba que estaba actuando en forma anticipada en el aeropuerto (cuando comenzaron a exigir la declaración jurada a los pasajeros) y que probablemente eso me iba a generar una petición de renuncia. Sin embargo, jamás me imaginé que iba a ocurrir así”, sostuvo Rosa Oyarce.

