Luego de que Bernie Sanders anunciara que abandona la campaña presidencial, el equipo de Donald Trump emitió un breve comunicado en el que aseguró que el presidente de Estados Unidos, quien en noviembre buscará la reelección, “destruirá” a Joe Biden, el aspirante demócrata.

“Con Bernie Sanders suspendiendo su campaña, es casi oficial que el establishment demócrata consiguió el candidato que querían en Joe Biden, así como el candidato que el Presidente Trump destruirá en noviembre”, señala el texto firmado por Brad Parscale, director de campaña del jefe de Estado republicano.

“El Presidente Trump sigue perturbando a Washington DC, mientras que Biden representa el viejo y cansado camino, y sigue mimando al régimen comunista de China. Las elites demócratas corrieron a un lado a Bernie Sanders por segunda vez, dejando a muchos de sus partidarios buscando un nuevo hogar”, agrega.

Tras el anuncio de Sanders, Trump pidió este miércoles a los votantes del senador que le respalden en las elecciones de noviembre, debido a sus ideas afines en cuanto al “comercio”.

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020