El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, detalló las medidas que adoptó la región para evitar el ingreso de turistas para Semana Santa.

Esto en el marco del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe que rige en todo el territorio nacional desde el 19 de marzo ante la pandemia de coronavirus Covid-19.

“Quiero reforzar con un mensaje breve, conciso y claro, dirigido a los habitantes de otras regiones, y en representación de toda nuestra región, de las ocho provincias, de las 38 comunas de esta región. No queremos turistas en la Región de Valparaíso”, señaló Martínez.

“Algún día los vamos a necesitar y los vamos a invitar a nuestra región. Pero no hoy día. No vamos a permitir el ingreso de turistas. Lo van a pasar mal, los van a detectar en los 16 puestos de control que hay en todas las rutas de ingreso a la región. Si logra alguno pasar, hay patrullas que se van a dirigir frente a denuncias de los vecinos, y van a tener que pagar grandes multas y van a tener que devolverse a su lugar de origen. El mensaje es uno, fuerte y claro, por respeto a los habitantes de la Región de Valparaíso. No queremos ni una persona fuera de la región en nuestra región”, enfatizó.