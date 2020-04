El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, criticó que el Gobierno pidiera la renuncia a la ahora ex seremi de Salud Metropolitana Rosa Oyarce, militante de sus filas, y aseguró que “nos parece que fue un error“.

Este miércoles se conoció que el Gobierno le solicitó a la autoridad sanitaria pasar a trabajar al equipo del Ministerio de Salud en el plan para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Al respecto, el diputado Desbordes planteó que “preferimos conversar esto directo con el Gobierno. Lo que sí puedo decir es que no nos parece, no estamos de acuerdo con el cambio de la seremi. Yo soy diputado por esta región, por lo tanto me tocó presenciar el trabajo de ella como seremi de Salud y me cuesta compartir que hubiera objeciones a su desempeño“.

El parlamentario añadió que “no estamos de acuerdo, nos parece que fue un error, pero el resto lo vamos a conversar directo con el Gobierno. Ya lo hemos conversado con el Ministerio del Interior, que es con el que se conversan estas cosas y probablemente haya que profundizar esto dentro de los próximos días”.

Oyarce aseguró este miércoles que su salida de la Seremi de Salud fue arbitraria y que ella no merecía este trato, puesto que “me he sacado la mugre por la gente”.

COLEGIO MEDICO

Por su parte, la presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches lamentó la salida de la seremi Metropolitana, Rosa Oyarce, cuya desvinculación fue conocida hoy.

“Lamentable salida. Creo que hoy necesitamos todas las manos, sobre todo en las seremías. Es una labor muy fundamental, para levantar datos epidemiológicos, para poder cumplir con los aislamientos y cuarentenas, es una parte estratégica del enfrentamiento a esta pandemia”, expresó la presidenta del Colmed.

“Y lamento las formas, que son tan innecesarias en estos momentos“, agregó.

/GAP