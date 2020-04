La cuarentena puede ser una buena oportunidad para dedicarse a ampliar conocimientos, incursionar nuevas áreas de estudio o buscar especializarse en alguna materia. En este sentido, existen múltiples opciones de capacitaciones online; entre ellas las que ofrece la Universidad de Harvard.

Estos cursos virtuales se pueden hacer, sin costo, desde el hogar. Se requiere conexión, tiempo y, sobre todo, ganas de aprender. Cabe señalar que la cursada es gratuita pero si se quiere obtener un certificado formal expedido por la universidad hay que abonar entre USD 49 y USD 149, aproximadamente, según el curso en cuestión.

A continuación, un recorrido por 15 cursos gratuitos que figuran destacados al ingresar al sitio oficial y al finalizar, el enlace para revisar el listado completo. Cabe señalar que se dictan en inglés, por medio de la plataforma educativa EdX. Basta con presionar en el curso deseado y seguir los pasos indicados allí. Es muy sencillo y no se requiere, para la inscripción, descargar ningún programa adicional.

1. Introducción al desarrollo de videojuegos (CS50′s Introduction to Game Development)

Se aprende sobre el uso de gráficos en 2D y 3D así como animación y otras cuestiones empleando Unity y LÖVE 2D, así como lenguajes Lua y C#. En el marco del curso se analizarán técnicas de diseño empleadas en juegos clásicos como Super Mario Bros., Pong, Flappy Bird, Breakout, Match 3, Legend of Zelda, Angry Birds, Pokémon, 3D Helicopter Game, Dreadhalls, y Portal. La capacitación tiene una duración de 12 semanas.

2. Programación web con Python y JavaScript (CS50′s Web Programming with Python and JavaScript)

El curso abarca diseño de bases de datos, seguridad y experiencia del usuario en el marco de desarrollo de aplicaciones web. Se aprende a escribir y usar API, crear interfaces de usuario interactivas y usar servicios en la nube como GitHub y Heroku. Tiene una duración de 12 semanas, si se le dedica de 6 a 9 horas por semana.

3. Desarrollo de aplicaciones móviles con React Native (CS50′s Mobile App Development with React Native)

El curso aborda JavaScript (incluidos ES6 y ES7), así como JSX, una extensión de JavaScript. Se realizarán proyectos prácticos, para aprender, de modo práctico, el uso de React y sus paradigmas, arquitectura de aplicaciones e interfaces de usuario. La duración es de 13 semanas con una dedicación sugerida de 6 a 9 horas semanales.

4. Lecciones sobre el ébola: Prevención de la próxima pandemia (Lessons from Ebola: Preventing the Next Pandemic)

Este curso de cuatro semanas proporciona herramientas para entender el contexto en el cual se dio el brote de ébola. Cómo ocurrió, quiénes fueron los más afectados y cuáles las fallas que se dieron a nivel de gestión global. Esta capacitación cuenta con profesionales, expertos y académicos que se centrarán en analizar este caso de salud para comprender cómo deben responder los sistemas de salud del mundo para dar respuestas a otras pandemias.

5. Seminario web de administración financiera sin fines de lucro: Introducción a estados contables y financieros (Nonprofit Financial Stewardship Webinar: Introduction to Accounting and Financial Statements)

Este curso introductorio ofrece conceptos básicos de contabilidad y estados financieros para personas que tiene muy poca o ninguna experiencia en finanzas o contabilidad.

6. Introducción a Ciencias de la Computación (CS50: Introduction to Computer Science)

Es una introducción a ciencias de la computación y programación donde el usuario aprenderá a pensar de forma algorítmica para resolver problemas de forma eficiente. Es una introducción a desarrollo web, ingeniería en software, gestión de recursos y seguridad. Se abordarán lenguajes de programación como C, PHP, JavaScript, SQL, CSS y HTML. Tiene una duración de 11 semanas y requiere la dedicación de 10 a 20 horas semanales.

7. El judaísmo a través de sus escrituras (Judaism Through Its Scriptures)

Un análisis del judaísmo, las escrituras y el rol de los textos sagrados en la religión. Se trata de un curso introductorio de 4 semanas.

8. Hinduismo a través de sus escrituras (Hinduism Through Its Scriptures)

Las escrituras del Hinduismo y sus interpretaciones en diferentes contextos históricos.

9. El Cristianismo a través de sus escrituras (Christianity Through Its Scriptures)

La biblia, interpretación de pasajes conocidos de estas escrituras y la interpretación de dudas existenciales vinculadas a la vida.

10. China y el comunismo (China and Communism)

Un análisis de cómo surgió y avanzó el comunismo en China. Cómo cambió el país bajo el liderazgo de Mao Zedong. Las reformas de 1970, la reapetura del país y las transformaciones politicas y sociales durante ese período.

11. China contemporánea: la República Popular, Taiwán y Hong Kong (Contemporary China: The People’s Republic, Taiwan, and Hong Kong)

Cómo cambió el contexto social y político después de Mao. El levantamiento de Deng Xiaoping en 1978 y un recorrido hasta el presente. Un análisis de la historia de China desde múltiples perspectivas y el vínculo con Taiwán,

12. El sijismo a través de sus escrituras (Sikhism Through Its Scriptures)

Análisis del Japji, texto compuesto por Guru Nanak, que es recitado por los sijs como parte de sus oraciones matutinas. Un recorrido por sus escrituras, literatura y cultura.

13. La imaginación arquitectónica (The Architectural Imagination)

En el curso, que dura 10 semanas y requiere una cursada de 3 a 5 horas por semana, se analizan diferentes formas de representación arquitectónica, así como los contextos sociales e históricos detrás de las principales obras que surgieron a lo largo de los años.

14. Pirámides de Giza: arte y arqueología del antiguo Egipto (Pyramids of Giza: Ancient Egyptian Art and Archaeology)

El curso invita a explorar la arqueología, historia, arte y los jeroglíficos que rodean las famosas pirámides egipcias en Giza. Historia sobre faraones, la vida en aquellos tiempos, las tumbas, los templos, la Esfinge y cómo la tecnología está descubriendo más secretos en torno a estas edificaciones. Tiene una duración de 8 semanas y requiera una dedicación de 2 a 4 horas por semana.

15. Derechos de los niño a nivel teórico y práctico (Child Protection: Children’s Rights in Theory and Practice)

Cómo analizar los problemas globales en relación a la protección infantil y los diversos actores involucrados en esta temática. El impacto de la violencia, la explotación y el abuso en el desarrollo emocional, social y físico de los niños y las niñas. Un análisis de las estrategias para prevenir y responder a esta temática.

El listado completo de los 67 cursos gratuitos se pueden encontrar aquí.

