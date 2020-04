La pandemia de coronavirus nos está dejando imágenes realmente inquietantes, grandes ciudades vacías, millones de personas confinadas obligatoriamente en sus casas, animales salvajes vagando por las calles, y nuestros cielos sin aviones. Y es esto ultimo lo que está llamando la atención, ya que son numerosos los usuarios que están compartiendo avistamiento ovnis, extraños objetos voladores en lugares como Estados Unidos, Suramérica, Europa y ciudades de Oriente.

Por supuesto que la mayoría de los comentarios hacen referencia a la ausencia de aeronaves, por lo que nadie puede explicar su presencia en los cielos. Esto ha llevado algunos a sugerir que tal vez el coronavirus sea el preludio de una invasión extraterrestre. Y, por si fuera poco, ahora un nuevo video publicado en YouTube muestra la presencia de tres enormes objetos sobre la Luna.

Naves nodriza en la Luna

Jean Michel Tenac publicó el pasado 3 de abril en YouTube un sorprendente video de la Luna grabado con una cámara Nikon Coolpix P1000. El video, poco más de un minuto, muestra la superficie de la Luna a plena luz del día. Pero a los pocos segundos aparecen tres enormes objetos, y tal como demuestran las sombras, parecen estar realmente cerca de nuestro satélite natural y podrían medir unos 10 kilómetros de largo. La descripción que acompaña el video dice lo siguiente:

“Este video no es mío. Me lo pasó un amigo. Fue filmado en Montreal a última hora de la tarde con una Nikon P1000. Mi amigo me dijo: ‘Regularmente filmo la Luna durante el día, en el momento de la primera y última media luna. Creo que, si una actividad oculta debe ser visible en la Luna, es en este momento, cuando la población no la observa, porque es de día y la primera o última media luna la hace más discreta. Y después de cientos de videos, por fin, el 26 de marzo…’»

Lo que no se esperaba Jean Michel es que su video se viralizara en las redes sociales, consiguiendo más de 370.000 reproducciones en pocos días y más de 1.000 comentarios. Son muchos los que se han mostrado sorprendido con las imágenes, asegurando que con toda claridad no son aeronaves terrestres y que más bien son naves de origen extraterrestre que ya se encuentran sobre nuestro planeta preparando una inminente invasión extraterrestre. Además, hace unos días publicamos como una de las cámaras de la Estación Espacial Internacional registro la presencia de una flota de cientos de ovnis en dirección a nuestro planeta.

Sin embargo, no todos están convencidos que los misteriosos objetos cerca de la Luna sean naves espaciales extraterrestres. Expertos en la materia señalan que la cámara Nikon Coolpix P1000 tiene un zoom óptico de 125X lo que corresponde perfectamente a las imágenes tan detalladas de nuestro satélite natural. Pero también destacan que el canal de YouTube Jean Michel Tenac solo tiene un solo video y fue creado para publicarlo. Pero hay más, al parecer hay una incoherencia en la velocidad de fotogramas. También si se revisa el movimiento de los objetos, hay ciertas anomalías que los rodean y que desaparecen en la oscuridad.

Aunque hay que decir que los más escépticos nunca reconocerán que este tipo de avistamientos, por muy claros que sean, son reales. Incluso con la explicación anteriormente descrita, no ha evitado que sean muchos los que aseguren que la pandemia de coronavirus es simplemente la primera fase de una invasión extraterrestre silenciosa, y mientras que el mundo esta ocupado intentando encontrar una vacuna para el COVID-19, cientos de naves de otros planetas se estarían posicionando como si de una partida de ajedrez se tratase. La verdad es que solo el tiempo dirá si nos encontramos ante una simple pandemia o una invasión extraterrestre.

/psg