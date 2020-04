El fútbol chileno continúa suspendido por la emergencia por el coronavirus y desde la ANFP ya avisaron que todavía no existe claridad sobre cuándo se reanudará la actividad.

Frente a esto, desde Rapa Nui, el alcalde Pedro Edmunds reconoció que le avisó al organismo de Quilín de que en la isla están capacitados para albergar el balompié criollo en medio de la pandemia.

“La isla está en condiciones de recibir a los equipos profesionales de Primera y Segunda división, para completar el calendario anual. Considero que Rapa Nui es una muy buena alternativa y podríamos trabajar esta posibilidad para que se haga aquí. Están todas las condiciones”, reconoció la autoridad comunal a radio Bío Bío.

“Tenemos un estadio en muy buenas condiciones, sin uso en este momento. La cancha está impecable. Se han jugado partidos internacionales de rugby. También jugó en su momento el equipo profesional de Colo Colo. Hemos tenido varios encuentros con equipos de la Polinesia. Estamos en condiciones para facilitarlo. Tenemos una cancha de pasto sintético, iluminada, pueden trabajar tranquilos. Estamos en período sin turismo, por lo que los hoteles están en condiciones. Incluso estamos en condiciones de albergar el CDF con diferentes ángulos. La cancha es especial, está construida frente a dos sitios ancestrales, con dos moáis de fondo, sería muy bonito. La conectividad de la isla es buena y si es necesario ampliarla no tenemos problemas en hacerlo”, añadió.

Sin embargo, el Gerente de Ligas de la ANFP, Rodrigo Robles, agradeció el gesto, pero enfatizó en que hay que ser realistas en tiempos de crisis.

“Todas las iniciativas que colaboren con la actividad, que no es esencial para la vida del país, obviamente se consideran, se agradece. Sin embargo hay que ser realistas, son 45 clubes, todavía no llegamos al peak, la capacidad hotelera puede que exista, pero hay que considerar un ambiente de cuarentena, no sólo los equipos, los planteles son de 30 a 40 personas, sin descartarlo no es tan fácil”, expresó a la emisora.

“Esta idea proviene de Canarias, a diferencia de España están en la parte final, están viendo como terminar su competencia, nosotros llevamos 8 fechas en Primera y 4 en Primera B. A nosotros nos queda todo el año, son demasiadas las razones, los factores y la complejidad para pensar en algo así. No quiero ser falto de respeto y dejar de mirar un ofrecimiento generoso”, añadió.

