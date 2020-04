La Araucanía es una de las zonas más afectadas por la crisis de coronavirus en Chile. Es la zona que más víctimas fatales ha cobrado el Covid-19 en el país y la segunda región con mayor número de infectados, por detrás de la Región Metropolitana. Y desde este jueves 09/04 tendrá tres localidades bajo cuarentena total, lo que evidencia la situación crítica que vive.

Respecto a esto, uno de los referentes de Deportes Temuco, Hugo Droguett, conversó con Prensafútbol sobre la situación que se vive en la zona, el manejo de las autoridades y las repercusiones que esta crisis sanitaria tiene en el fútbol.

– ¿Cómo ha sido la preparación durante este tiempo?

“No ha sido con tanta tecnología. Más que nada cada uno ha seguido las pautas que ha enviado el cuerpo técnico, obviamente enfocado en el tema físico que es lo poco que se puede hacer. Ahí cada uno se la ha tenido que arreglar para moverse”.

– No todos tienen las mismas comodidades…

“Algunos en departamentos, pero yo que estoy radicado aquí en Temuco, entonces tengo mi casa y pude armar un pequeño gimnasio con varios elementos que se ocupan hoy en el fútbol y me he podido mantener. Pero muchos compañeros han tenido un poco mayor de dificultad para hacer los trabajos”.

– ¿Cómo le afectó al plantel del ‘pije’ la paralización? “Nos ha afectado, pero no vamos a estar ni mejor ni peor. Todo el país está paralizado. Hay gente que tiene que salir igual a trabajar, que vive el día a día y tiene que llevar el sustento a sus casas y ahí es muy complicado frenar el tema”.

TEMUCO CRECE EN LOS CONTAGIOS

– ¿Cómo enfrenta la ciudadanía en Temuco la pandemia?

“No se han tomado las mejores medidas. Hay mucha gente que tiene que salir a trabajar con mucho miedo y obligadas por el tema económico. Por otra parte las autoridades no han sido tan drásticas como debieran. Yo lo vi hace unos días cuando salí a abastecerme y, al ir al primer supermercado, estaba lleno y con militares haciendo revisión respecto a la cuarentena”.

– ¿Es necesaria una mayor fiscalización?

“Para impresión mía no había fiscalización en otros lugares en los que fui y la gente tomó sus propias medidas de prevención. Pero desde las autoridades no había fiscalización, a pesar de existir cuarentena obligada. Si estamos en una ciudad de altos contagios, lo mayor que tiene que haber es fiscalización, sino no vamos a frenar nunca los contagios”.

– ¿Falta más rigurosidad de las autoridades?

“Yo esperaba encontrarme con la autoridad cuando salí a abastecerme con mi permiso, pero la realidad que no fue tan así. La gente le está tomando el respeto al virus. De la nada nos transformamos en una de las ciudades con mayor contagios”.

EL TEMA SALARIAL EN TELA DE JUICIO

– ¿Cuál es la situación laboral respecto a los sueldos en Temuco?

“Ya se ha tomado contacto con la dirigencia. Se está hablando y se está viendo cuál va a ser la medida del club. Nosotros tenemos nuestra propuestas, esperemos que sean aceptadas y eso se está viendo. Esperemos que se llegue al mejor acuerdo tanto para el club como para nosotros”.

– Son momentos de incertidumbre para los futbolistas…

“A uno como futbolista le pasan muchas cosas por la cabeza, sobre todo con el encierro, pero al final estamos amarrados de pie y mano, como mucha gente en todo el país. Nosotros estamos dispuesto a tener el mejor de los diálogos, para que así todos quedemos satisfechos, pues sabemos que el tema es complejo. Todos los equipos han adoptado medidas, pero nosotros queremos conversar y llegar a buen puerto como ha sido en otros lados y poder estar más tranquilo en estas fechas que han sido complicadas para todos”.

LAS METAS PARA EL 2020

– ¿A qué se debe este difícil comienzo luego de estar a un paso del ascenso en enero?

“Ha sido un golpe duro no poder ascender. Hicimos una gran liguilla, no tan solo nosotros, los otros equipos también, y la gente estaba muy contenta por el nivel del torneo. Nosotros estuvimos muy bien y pudimos llegar a la final, no nos alcanzó por ‘x’ motivos, pero seguramente eso nos golpeó para empezar el torneo después”.

– ¿Es difícil cambiar el chip tras no lograr el anhelado ascenso?

“Se nos fueron un par de jugadores importantes en el esquema, por eso también nos costó arrancar. Pero últimamente estábamos reponiéndonos. Hicimos buenos últimos partidos. Pero no nos podemos quejar porque es algo que está golpeando a todo el país y no se está salvando nadie, en ese sentido tenemos que esperar y que en algún momento todo vuelva a la normalidad por el bien de todos”.

– ¿Cuál es el objetivo de Temuco para el 2020?

“La vara que nosotros mismos nos pusimos con la gran liguilla que hicimos es alta, entonces la idea es volver a Primera A. Nosotros sabemos que no es fácil, por todo lo que significa la B. Es muy complicado, pero nosotros nos comprometimos a eso. Seguramente no era nuestro momento. La vuelta va a tener que ser más larga, pero si logramos el objetivo se disfrutará de mayor manera”.

/Eduardo Mendez Garín